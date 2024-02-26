«Мадам Паутина» так и «не дотянула» до дебютных кассовых сборов «Морбиуса» во вторые выходные

Внимание к фильму Sony с Дакотой Джонсон в роли ясновидящей и сразу тремя девушками-пауками резко снизилось во второй уик-энд.

После двух недель проката «Мадам Паутина» добавила $6 млн на внутреннем и $10,5 млн на международном рынке, что в сумме дало $35,45 млн кассовых сборов в национальном прокате и $77,4 млн во всем мире. По сравнению с дебютными выходными в США — это падение на 61%.

Интересно, что после 11 дней в прокате новый фильм Sony, так и не достиг уровня «Морбиуса» — ленты 2022 года, которая когда-то имела статус фильма о супергероях Marvel с самыми низкими кассовыми сборами. «Морбиус» заработал $83,9 млн в первые выходные, прежде чем провалиться и довести общую сумму кассовых сборов до скромных $167,5 млн.

Кроме Джонсон, в «Мадам Паутина» отметились Сидни Суини, Изабела Мерсед, Эмма Робертс и Адам Скотт. По сюжету парамедик Касандра Уэбб получает дар ясновидения после травматического инцидента и пытается защитить трех супергероек-подростков от таинственного врага.

Тем временем рейтинг на Rotten Tomatoes для «Мадам Паутина» продублировал настроения зрителей — с 12% от критиков и 56% от аудитории. Collider в своем обзоре назвал фильм «чрезвычайно утомительным», критикуя «серую визуальную картину и простые диалоги» — с нашей можно ознакомиться, перейдя по ссылке ниже:

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