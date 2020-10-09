Обновление магазина PlayStation Store уберёт возможность покупки старых игр через ПК и мобильное приложение





Пользователи, предпочитающие покупать старые игры PlayStation в соответствующем магазине через веб-интерфейс или на мобильном устройстве, скоро могут лишиться такой возможности. Sony проинформировала разработчиков, что в конце месяца она намерена обновить свой цифровой магазин и убрать возможность покупать (через ПК или мобильное устройство) игры и DLC, изначально выпущенные для PS3, PSP и Vita.

Отмечается, что с 19 октября интернет-магазин PlayStation уберёт эту опцию, а соответствующее обновление мобильного приложения будет доступно 28 октября. Пользователям по-прежнему будет разрешено совершать новые покупки для старых игр PlayStation, но им придется покупать их непосредственно с игровых консолей PS3, PSP, Vita или PS4. Это ограничение относится только к новым покупкам, любые предыдущие покупки и далее будут доступны через учетную запись PlayStation.

Дополнительно сообщается, что Sony также откажется от возможности загружать приложения, темы и аватары для PS4 как в интернете, так и на мобильных устройствах. Но эта возможность сохранится на самой консоли. Функция списка желаемого в PlayStation Store также больше не будет поддерживаться, а все существующие элементы списка будут удалены из учётных записей пользователей.

Sony пока не прокомментировала эту информацию.

Источник: The Verge