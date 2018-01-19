Обновление прошивки для устранения уязвимостей Meltdown и Spectre вызывает BSOD на компьютерах с рядом процессоров Intel

Очередная проблема проявилась на компьютерных системах с процессорами Intel, на которых устанавливаются обновления для устранения уязвимостей Meltdown и Spectre.

Ранее компания признала, что установка новой прошивки, устраняющей уязвимости Meltdown и Spectre, приводит к частым перезагрузкам систем с процессорами семейств Broadwell и Haswell. Позже выяснилось, что частые перезагрузки встречаются и на чипах ряда других семейств, включая новые Skylake и Kaby Lake, а также более старые версии Ivy Bridge и Sandy Bridge. Но и это оказался не исчерпывающий перечень проблем. После анализа ряда сообщений пользователей было установлено, что обновление начало вызывать появление экранов смерти BSOD на компьютерах с процессорами семейств Kaby Lake, Skylake, Ivy Bridge и Sandy Bridge.

Согласно имеющейся информации, Intel уже работает над обновленным микрокодом, который призван исправить проблему с частой перезагрузкой системы. Производители материнских плат должны получить бета-версию прошивки для проверки на следующей неделе. Затем они смогут выпустить обновления BIOS для своих продуктов. Таким образом, в скором времени должна быть устранена как минимум проблема с частыми перезагрузками компьютеров с процессорами Intel.

Источник: techpowerup