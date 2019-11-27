Обновление Quake II RTX принесло более реалистичную трассировку лучей и повышение производительности для некоторых систем

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Летом этого года NVIDIA анонсировала игру Quake II RTX. Это ремастер классического Quake II, дополненный технологией трассировки лучей, что должно было обеспечить реалистичность освещения.

NVIDIA продолжает поддерживать и улучшать этот проект. Компания подготовила обновление 1.2, которое добавляет больше реализма эффектам трассировки лучей. Вода теперь выглядит значительно более реалистичной благодаря улучшенным эффектам отражения и преломления. Многие текстуры были обновлены, чтобы выглядеть более чёткими или просто лучше. Стекло также стало значительно более реалистичным, в том числе благодаря тонированному стеклу и экспериментальной опции, которая рассчитывает отражение и преломление лучей внутри более толстого стекла.

Обновление Quake II RTX 1.2 также расширяет сферу применения трассировки лучей. Теперь эта технология используется, в том числе, для отрисовки мониторов безопасности. Игроки смогут видеть рекурсивные отражения на определённых поверхностях.

Помимо улучшения графической составляющей также была повышена производительность игры на некоторых системах. Теперь можно выбрать динамическое изменение разрешения для сохранения стабильной частоты 60 кадров в секунду. Или же можно повысить производительность путём ограничения количества отражений и преломлений или отключив временное сглаживание.

Обновление 1.2 установится автоматически для владельцев Steam-версии игры. Также его можно загрузить самостоятельно с сайта NVIDIA. Опробовать проект можно бесплатно с ограниченным количеством уровней, но для полного прохождения игру придётся покупать.

Источник: Engadget