NVIDIA анонсировала Quake II RTX. Ремастер выйдет уже 6 июня

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Компания Nvidia выложила в сеть анонсирующий трейлер Quake II RTX — ремастера легендарного шутера от первого лица на API Vulkan.

Как сообщается, в игру добавили поддержку технологии трассировки лучей, которая работает в реальном времени и симулирует физическое поведение света, приближая его к реальному. Кроме того, были переработаны модели оружия, текстуры и эффекты: в частности, реализована опциональная поддержка NVIDIA Flow для эффектов огня, дыма и частиц, «модернизирована» вода. В результате бестселлер, представленный компанией id Software в 1997 году, приобрел совершенно новый вид.

Релиз переиздания состоится 6 июня 2019 года. Сам по себе ремастер будет распространяться на бесплатной основе, однако чтобы поиграть в него, необходимо будет иметь или приобрести оригинальную Quake II (130 грн в Steam).

Минимальные системные требования Quake II RTX:



ОС: 64-битная Windows 7 или 64-битная Ubuntu 16.04 LTS;

Процессор: Intel Core i3-3220 или эквивалент от AMD;

ОЗУ: 8 ГБ RAM;

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 или лучше;

HDD: 2 ГБ свободного места.

Источник: DTF