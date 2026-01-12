Обновление Windows 11 отправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64

Разработчик едва не потерял свой Dev Kit на базе Qualcomm Snapdragon X Elite ARM64 после «убийственного» обновления Windows 11.

Инженер и разработчик Джейсон Экерт пишет, что с ноября 2024 года его тестовый ПК с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ стабильно запускал Windows 11 для ARM, но попытка установить обновление безопасности ОС (KB5068861) в декабре 2025-го фактически «убила» его технику. Изначально все три попытки завершились откатом при перезагрузке, результата не дали и дальнейшие попытки очистить кэш пакета, запустить команды sfc /scannow и dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth, а также установить обновление вручную из каталога Microsoft Update. Разработчик почитал отзывы, понял, что проблема не единична и отложил обновление на месяц, продолжив работу.

«Я погуглил и обнаружил, что многие люди сталкиваются с такой же проблемой и что Microsoft собирается исправить ее с помощью будущего накопительного обновления. Поэтому я отключил обновление на месяц».

Под конец года Экерт снова включил обновление, получив привычное уведомление Windows о перезагрузке. Впрочем, ситуация была идентичной первым попыткам, за одним исключением — система перезагрузилась четыре раза прежде чем в конце концов загрузилась ОС.

«Когда система загрузилась, я не мог зайти в свою учетную запись Microsoft. После ввода PIN-кода открылся совершенно новый профиль со стандартным «бездушным» фоном Windows. Я имел доступ к интернету, большинство моих программ работали, однако не мог открыть Windows Terminal или другие программы Microsoft, включая Event Viewer».

Разработчик решил снова перезагрузить систему, оправдывая сбой привычными «глюками» Windows. Впрочем, сразу после появления логотипа, ОС или же снова перезагружалась, или же выключалась. После десятка попыток Экерт признал свое поражение и начал искать решение другими путями: проверил настройки UEFI и загрузился в меню выбора устройства загрузки (BDS), нажав клавишу Home во время загрузки.

«К сожалению, меню BDS вело себя нерегулярно: случайное зависание, невыбираемые опции и общая заторможенность. Я думал, что это может быть связано с клавиатурой или USB, но другие клавиатуры в разных портах вели себя так же».

Настойчивость инженера в конечном итоге оправдалась попаданием в BDS, где он решил, что переустановка Windows будет лучшим вариантом. Экерт отключил безопасную загрузку, активировал загрузку через USB и активировал опцию UEFI, которая позволяла WinPE использовать внешние дисплеи (поскольку это не ноутбук). Затем он загрузил ISO-файл Windows 11 ARM, скопировал его на USB-флешку и подготовил другую с драйверами Snapdragon Dev Kit, которые ранее загрузил с веб-сайта Qualcomm одним большим ZIP-файлом (до того, как они исчезли).

Экерту удалось загрузиться в инсталлятор Windows 11 и сначала казалось все идет гладко: инсталляция завершилась и перезаписала существующий раздел C:, компьютер перезагрузился и без проблем прошел начальные настройки — до момента выбора региона и языка, где появился экран с запросом драйвера для подключения к сети. Разработчик перешел ко второй флешке с драйверами, но прежде чем нажал на файл, система зависла и выключилась.

«С тех пор все попытки загрузки потерпели неудачу. Каждая не проходит дальше логотипа загрузки Snapdragon перед перезагрузкой или выключением… опять же, как будто случайно. Я все еще могу попасть в меню BDS, но ни одна из опций не доступна для выбора. Это означает, что я не могу переустановить Windows 11 снова или попробовать что-то другое, например Linux (который до сих пор не поддерживает Snapdragon Dev Kit)».

Экерт переустановил в девките все, включая SSD, и даже проверил последний на стороннем устройстве. Никаких проблем в диске и никаких изменений в работе системы.

«Система была вполне исправной и работала нормально вплоть до сбоя обновления Windows. Возможно, оно каким-то образом перезаписало прошивку, которой в нем не должно быть, или же частично повредило какой-то компонент UEFI или загрузчика, чего было достаточно для загрузки, но недостаточно для поддержания работы?», — гадал Экерт. «Можно предположить проблему с Secure Boot или TPM или даже проблему с низкоуровневой прошивкой управления питанием, учитывая случайное поведение при перезагрузке или выключении. А поскольку это комплект разработчика без документированного пути восстановления ПО, даже сбой, который обычно можно исправить, может стать постоянным».

Экерт заключает, что если бы Qualcomm не прекратила выпуск Snapdragon Dev Kit, это, вероятно, стало бы неудобством, а не проблемой. Инструмент для восстановления встроенного ПО, документированный процесс перепрошивки или даже базовая поддержка могли бы превратить мертвую систему в просто неудачный день.

«Или это проблема с самой платформой Snapdragon? Сомневаюсь. Она была безупречной с октября 2024 года. Но это не типичный ПК с Windows на базе Snapdragon… это Snapdragon Dev Kit. День, когда он прибыл, был тем самым днем, когда Qualcomm объявила, что прекращает его производство и всю будущую поддержку. В отличие от ноутбуков Snapdragon от ASUS, Dell или Lenovo, здесь нет инструментов восстановления от производителей оригинального оборудования или систем безопасности прошивки».

В конце концов Экерт завершил сообщение прощанием с Dev Kit, но обновил его через пару дней. Оказалось, что после того, как текст стал вирусным, в комментарии пришел другой разработчик: он создал образ SSD своего Snapdragon Dev Kit вскоре после получения и предложил его на случай, если само оборудование Экерта было исправным, а проблема действительно заключалась в повреждении диска или прошивки, вызванном неудачным обновлением Windows.