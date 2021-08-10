Обновлённое приложение Xbox для ПК с Windows предоставляет доступ к сервису xCloud, но пока только для участников Xbox Insiders

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Корпорация Microsoft запустила игровой сервис xCloud на компьютерах с Windows через приложение Xbox. Участники программы Xbox Insiders уже могут установить обновлённое приложение Xbox со встроенным Xbox Cloud Gaming (xCloud).

Подобно тому, как xCloud работает через интернет, пользователям потребуется совместимый контроллер, подключенный через Bluetooth или USB. Обновлённое приложение Xbox включает новый раздел Cloud games с доступом ко всем играм, доступным на xCloud в интернете.

«Мы также добавили некоторые новые функции, которые помогут вам начать работу, в том числе легкодоступную информацию о контроллере и состоянии сети, социальные функции, позволяющие оставаться на связи с друзьями, и возможность приглашать людей – даже тех, кто также играет в облаке без установленной игры – чтобы присоединиться к вам в игре», – говорит партнёрский директор Xbox Experience Джейсон Бомонт.

Получить доступ к новому приложению Xbox могут участники программы Xbox Insiders в 22 разных странах, подписавшись на предварительную версию Windows Gaming в приложении Xbox Insider Hub. Облачные игры будут доступны в разделе приложения Game Pass. Пользователи смогут возобновить игры Xbox, которые были запущены на консоли или в облаке.

Новое приложение Xbox также получило возможность потоковой передачи игр с локальной консоли Xbox. Благодаря этому пользователь может включать и выключать консоль и играть в игры, транслируемые с собственного устройства Xbox.

Источник: The Verge