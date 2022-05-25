Общество Красного Креста Украины предупредило о мошенничестве с якобы выплатами пострадавшим от войны

Несколько общественных и государственных организаций по всей Европе предлагают различные финансовые программы поддержки для бежавших от войны в Украине. Естественно, этим пользуются разного рода мошенники. Например, создаются поддельные сайты якобы с выплатами от ООН или рассылаются фишинговые SMS.

Добрались негодяи уже и до Красного креста. Украинский филиал предупредил, что в интернете распространяется фейковая информация от якобы Общества Красного Креста об оказании финансовой помощи в размере 3000 грн определенным категориям населения (переселенцам, беженцам, детям до 18 лет, потерявшим работу военнослужащим).

«Это ложная информация. Будьте внимательны, это мошеннические страницы. Всю официальную информацию об имеющихся программах поддержки уязвимых слоев населения проверяйте на официальных источниках Красного Креста Украины, например, на сайте — redcross.org.ua. Если вы заметили такого рода Telegram-каналы или другие социальные группы, проинформируйте нас — [email protected] и ни в коем случае не оставляйте свои контактные данные на непроверенных источниках», — сказано в публикации.

Также с указанием Красного Креста мошенники пытаются похитить банковские данные. Подобные сообщения появляются в социальных сетях.