Киберполиция предупреждает о мошенниках, распространяющих фишинговые SMS о денежных выплатах переселенцам

Киберполиция Украины предупредила о новой мошеннической схеме массового выманивания персональных данных с использованием государственной денежной помощи вынужденным переселенцам во время военного положения. Злоумышленники с помощью фишинга пытаются выманить у украинцев персональные данные — ежедневно правоохранители регистрируют более десятка обращений на этот счет.

Злоумышленники проводят рассылку SMS-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. В таких случаях аферисты используют фишинг — украинцы, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам, после чего злоумышленники присваивают деньги украинцев.

Вот так выглядят эти сообщения.

Киберполиция призывает граждан быть бдительными и советует:

получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;

внимательно проверять URL сайта, один незаметный символ может означать, что вы попали на фишинговый ресурс;

не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах,

если стали жертвой злоумышленников и допустили утечки банковской информации, немедленно обратиться в банк и заблокировать карту;

В случае подозрения мошеннических действий в интернете сообщать киберполиции на электронную почту: [email protected]

На самом деле эта «новая мошенническая схема» совсем не нова. Это очередная интерпретация старой схемы с использованием нового инфоповода.Чтобы не попасть на удочку киберпреступников, достаточно помнить о базовых правилах кибергигиены — устанавливать приложения только из официальных источников, не переходить по ссылкам и ни в коем случае не вводить личные данные или данные платежных карт на сомнительных сайтах. Что касается выплат переселенцам — сейчас ее можно получить с помощью приложения «Дія». Кроме того, ранее Минцифра запустила отдельный сайт, где собрана вся информация о выплатах, помощи и получении статуса внутренне перемещенного лица.