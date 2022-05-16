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Под видом денежной помощи от ООН кибермошенники похищают данные банковских карт украинцев

Под видом денежной помощи от ООН кибермошенники похищают данные банковских карт украинцев

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс ТСН. На странице предлагается принять участие в опросе, перейдя по ссылке, и получить «денежную помощь в рамках социальной программы ООН». Затем пользователю предлагалось предоставить свои персональные данные и осуществить дополнительный платеж. После этого данные платежной карты будут похищены мошенниками. Об этом предупредили в Госспецсвязи. 

Помогаем

На снаряжение 3-му отдельному батальону УДА в Запорожской области нужно еще 94 тыс. грн. Помогите

На снаряжение 3-му отдельному батальону УДА в Запорожской области нужно еще 94 тыс. грн. Помогите

Индикаторы компрометации  

  1. https://www.facebook.com/111851358189177/posts/111855418188771/ (Фишинговая страница FB) 159.65.18.143 (провайдер: @digitalocean[.]com) 
  2. hxxps://awa-opros[.]top (регистратор: @namesilo[.]com) 
  3. hxxps://oon24oprosy[.]yolasite[.]com/ (регистратор: @safenames[.]net) 
  4. tio-gos[.]top 
  5. awa-opros[.]top 
  6. ew-gos[.]top 
  7. eu-opros[.]top 
  8. jel-gos[.]top 
  9. jo-opros[.]top 
  10. for-gos[.]top 
  11. fori-opros[.]top 
  12. ao-opros[.]top 
  13. ais-gos[.]top 
  14. wm-gos[.]top 
  15. world-opros[.]top 
  16. ws-gos[.]top 
  17. wi-opros[.]top 
  18. eti-opros[.]top 
  19. ev-gos[.]top 
  20. ui-opros[.]top 
  21. yi-gos[.]top 
  22. ye-gos[.]top 
  23. uz-gos[.]top  

Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах, а также настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).  

Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте следует немедленно заблокировать платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обратной карточке) или через интернет-банкинг.  

Организация Объединенных Наций предупредила, что: 

  • не взимает плату ни на одном из этапов процесса набора своих сотрудников (подача заявлений, прохождение интервью, обработка документов, обучение или иные сборы); 
  • не запрашивает никакой информации, касающейся банковских счетов, или другой частной информации; 
  • не взимает плату ни на одном из этапов конкурсного отбора в рамках покупок и поставок; 
  • не предлагает призы, награды, денежные средства, сертификаты и стипендии и не проводит лотереи по электронной или обычной почте или по факсу. 

Киберполиция Украины дала советы, как не стать жертвой кибермошенников и минимизировать риски утечки личных данных: 

  • создавайте надежные, сложные пароли и не используйте одинаковый пароль для нескольких ресурсов. Пароль должен содержать не менее 8 символов, букв, цифр и специальных символов, а также не содержать персональных данных. По возможности обновите пароли для учетных записей и измените пароли на электронных почтовых ящиках; 
  • включайте двухфакторную аутентификацию всюду, где есть такая возможность. Тогда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, приходящий на телефон, электронный ящик или в соответствующее приложение; 
  • не переходите по сомнительным гиперссылкам, даже если они поступили в письме от друга. Помните, что хакеры могли взломать его аккаунты и рассылать с них ссылки, за которыми скрывается вирус или фишинговый ресурс. В большинстве случаев инфицированные письма поступают по электронной почте; 
  • проверяйте правильность URL необходимого сайта. Любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый ресурс; 
  • не вводите какие-либо конфиденциальные данные на незнакомых сайтах и не сообщайте такие данные посторонним; 
  • создавайте резервные копии. Это избавит от потери важной информации; 
  • загружайте приложения и приложения только из официальных источников; 
  • своевременно устанавливайте обновление операционной системы; 
  • по возможности храните важные данные на зашифрованных или внешних носителях. 

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