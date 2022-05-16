Под видом денежной помощи от ООН кибермошенники похищают данные банковских карт украинцев

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс ТСН. На странице предлагается принять участие в опросе, перейдя по ссылке, и получить «денежную помощь в рамках социальной программы ООН». Затем пользователю предлагалось предоставить свои персональные данные и осуществить дополнительный платеж. После этого данные платежной карты будут похищены мошенниками. Об этом предупредили в Госспецсвязи.
Индикаторы компрометации
- https://www.facebook.com/111851358189177/posts/111855418188771/ (Фишинговая страница FB) 159.65.18.143 (провайдер: @digitalocean[.]com)
- hxxps://awa-opros[.]top (регистратор: @namesilo[.]com)
- hxxps://oon24oprosy[.]yolasite[.]com/ (регистратор: @safenames[.]net)
- tio-gos[.]top
- awa-opros[.]top
- ew-gos[.]top
- eu-opros[.]top
- jel-gos[.]top
- jo-opros[.]top
- for-gos[.]top
- fori-opros[.]top
- ao-opros[.]top
- ais-gos[.]top
- wm-gos[.]top
- world-opros[.]top
- ws-gos[.]top
- wi-opros[.]top
- eti-opros[.]top
- ev-gos[.]top
- ui-opros[.]top
- yi-gos[.]top
- ye-gos[.]top
- uz-gos[.]top
Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах, а также настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).
Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте следует немедленно заблокировать платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обратной карточке) или через интернет-банкинг.
Организация Объединенных Наций предупредила, что:
- не взимает плату ни на одном из этапов процесса набора своих сотрудников (подача заявлений, прохождение интервью, обработка документов, обучение или иные сборы);
- не запрашивает никакой информации, касающейся банковских счетов, или другой частной информации;
- не взимает плату ни на одном из этапов конкурсного отбора в рамках покупок и поставок;
- не предлагает призы, награды, денежные средства, сертификаты и стипендии и не проводит лотереи по электронной или обычной почте или по факсу.
Киберполиция Украины дала советы, как не стать жертвой кибермошенников и минимизировать риски утечки личных данных:
- создавайте надежные, сложные пароли и не используйте одинаковый пароль для нескольких ресурсов. Пароль должен содержать не менее 8 символов, букв, цифр и специальных символов, а также не содержать персональных данных. По возможности обновите пароли для учетных записей и измените пароли на электронных почтовых ящиках;
- включайте двухфакторную аутентификацию всюду, где есть такая возможность. Тогда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, приходящий на телефон, электронный ящик или в соответствующее приложение;
- не переходите по сомнительным гиперссылкам, даже если они поступили в письме от друга. Помните, что хакеры могли взломать его аккаунты и рассылать с них ссылки, за которыми скрывается вирус или фишинговый ресурс. В большинстве случаев инфицированные письма поступают по электронной почте;
- проверяйте правильность URL необходимого сайта. Любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый ресурс;
- не вводите какие-либо конфиденциальные данные на незнакомых сайтах и не сообщайте такие данные посторонним;
- создавайте резервные копии. Это избавит от потери важной информации;
- загружайте приложения и приложения только из официальных источников;
- своевременно устанавливайте обновление операционной системы;
- по возможности храните важные данные на зашифрованных или внешних носителях.