Под видом денежной помощи от ООН кибермошенники похищают данные банковских карт украинцев

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс ТСН. На странице предлагается принять участие в опросе, перейдя по ссылке, и получить «денежную помощь в рамках социальной программы ООН». Затем пользователю предлагалось предоставить свои персональные данные и осуществить дополнительный платеж. После этого данные платежной карты будут похищены мошенниками. Об этом предупредили в Госспецсвязи.

Индикаторы компрометации

https://www.facebook.com/111851358189177/posts/111855418188771/ (Фишинговая страница FB) 159.65.18.143 (провайдер: @digitalocean[.]com) hxxps://awa-opros[.]top (регистратор: @namesilo[.]com) hxxps://oon24oprosy[.]yolasite[.]com/ (регистратор: @safenames[.]net) tio-gos[.]top awa-opros[.]top ew-gos[.]top eu-opros[.]top jel-gos[.]top jo-opros[.]top for-gos[.]top fori-opros[.]top ao-opros[.]top ais-gos[.]top wm-gos[.]top world-opros[.]top ws-gos[.]top wi-opros[.]top eti-opros[.]top ev-gos[.]top ui-opros[.]top yi-gos[.]top ye-gos[.]top uz-gos[.]top

Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах, а также настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).

Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте следует немедленно заблокировать платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обратной карточке) или через интернет-банкинг.

Организация Объединенных Наций предупредила, что:

не взимает плату ни на одном из этапов процесса набора своих сотрудников (подача заявлений, прохождение интервью, обработка документов, обучение или иные сборы);

не запрашивает никакой информации, касающейся банковских счетов, или другой частной информации;

не взимает плату ни на одном из этапов конкурсного отбора в рамках покупок и поставок;

не предлагает призы, награды, денежные средства, сертификаты и стипендии и не проводит лотереи по электронной или обычной почте или по факсу.

Киберполиция Украины дала советы, как не стать жертвой кибермошенников и минимизировать риски утечки личных данных: