Новости Технологии 11.09.2024 в 22:16 comment views icon

Очки с автофокусом ViXion01 как замена бифокальным — когда время проходит у монитора или трудно читать с возрастом

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Андрій Русанов

Автор сайта

Очки с автофокусом ViXion01 как замена бифокальным — когда время проходит у монитора или трудно читать с возрастом

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Журналистка Шерри Эл Смит из Gizmodo испытала высокотехнологичные очки для улучшения зрения с переменным фокусом. Это замена для тех, кому с возрастом нужны особые очки для чтения.

Со временем некоторым пригодились людям нужны бифокальные очки, чтобы почитать перед сном. Этот симптом возникает из-за старения и пресбиопии, постепенной потери способности фокусировки глаз. Японский стартап ViXiON несколько футуристический ответ на этот запрос — очки ViXion01.

Производитель называет ViXion01 первыми в мире очками с автофокусом. Они измеряют расстояние до объекта в реальном времени, обеспечивая оптимальный фокус независимо от того, имеет ли носитель близорукость или дальнозоркость. Хотя это не самые стильные очки, они «невероятно эффективны», по мнению журналистки.

Окуляри з автофокусом ViXion01 як заміна біфокальним — коли час проходить біля монітора або важко читати з віком

«ViXion01 использует пару адаптивных сменных линз в реальном времени, которые настраиваются на лету, чтобы убедиться, что все остается в четком фокусе. Думайте об этом как о фороптере, этой странной на вид машине с различными линзами, которые ваш окулист использует, чтобы выписать вам рецепт».

Линзы ViXion01 меняют форму и толщину в зависимости от расстояния до предмета и индивидуальных настроек. Это устраняет потребность в нескольких очках или бифокальных очках. Они также могут помочь справиться с проблемами зрения людей разного возраста, которые много смотрят на экран. Настроить очки достаточно просто — для этого служит маленький поворотный диск на правой петле.

Окуляри з автофокусом ViXion01 як заміна біфокальним — коли час проходить біля монітора або важко читати з віком

«Процесс немного сложнее для пары только что из коробки, но не слишком. Поскольку я уже ношу контактные линзы, я не ожидал увидеть большую разницу. Однако, когда я посмотрел на некоторые удаленные вывески, я был поражен тем, что я четко видел все большие и средние буквы. Меньший текст был сложнее, но компания не утверждает, что это дает вам суперзрение — просто улучшение того, что у вас уже есть».

ViXiON отмечает, что очки не имеют разрешения для медицинского применения, и не советует использовать их во время управления транспортом и выполнения других потенциально сложных задач. Очки ViXion01 требуют питания и рассчитаны на 10 часов автономной работы и имеют незначительную водонепроницаемость (IPX3).

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Вес всего 50 г делает очки относительно легкими. Главная проблема устройства (а для кого-то, возможно, прелесть) — необычный футуристический вид. ViXion01 стоят $555, но если кто-то хочет протестировать устройство, оно доступно за $30 в месяц.

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