Очки с автофокусом ViXion01 как замена бифокальным — когда время проходит у монитора или трудно читать с возрастом

Журналистка Шерри Эл Смит из Gizmodo испытала высокотехнологичные очки для улучшения зрения с переменным фокусом. Это замена для тех, кому с возрастом нужны особые очки для чтения.

Со временем некоторым пригодились людям нужны бифокальные очки, чтобы почитать перед сном. Этот симптом возникает из-за старения и пресбиопии, постепенной потери способности фокусировки глаз. Японский стартап ViXiON несколько футуристический ответ на этот запрос — очки ViXion01.

Производитель называет ViXion01 первыми в мире очками с автофокусом. Они измеряют расстояние до объекта в реальном времени, обеспечивая оптимальный фокус независимо от того, имеет ли носитель близорукость или дальнозоркость. Хотя это не самые стильные очки, они «невероятно эффективны», по мнению журналистки.

«ViXion01 использует пару адаптивных сменных линз в реальном времени, которые настраиваются на лету, чтобы убедиться, что все остается в четком фокусе. Думайте об этом как о фороптере, этой странной на вид машине с различными линзами, которые ваш окулист использует, чтобы выписать вам рецепт».

Линзы ViXion01 меняют форму и толщину в зависимости от расстояния до предмета и индивидуальных настроек. Это устраняет потребность в нескольких очках или бифокальных очках. Они также могут помочь справиться с проблемами зрения людей разного возраста, которые много смотрят на экран. Настроить очки достаточно просто — для этого служит маленький поворотный диск на правой петле.

«Процесс немного сложнее для пары только что из коробки, но не слишком. Поскольку я уже ношу контактные линзы, я не ожидал увидеть большую разницу. Однако, когда я посмотрел на некоторые удаленные вывески, я был поражен тем, что я четко видел все большие и средние буквы. Меньший текст был сложнее, но компания не утверждает, что это дает вам суперзрение — просто улучшение того, что у вас уже есть».

ViXiON отмечает, что очки не имеют разрешения для медицинского применения, и не советует использовать их во время управления транспортом и выполнения других потенциально сложных задач. Очки ViXion01 требуют питания и рассчитаны на 10 часов автономной работы и имеют незначительную водонепроницаемость (IPX3).

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Вес всего 50 г делает очки относительно легкими. Главная проблема устройства (а для кого-то, возможно, прелесть) — необычный футуристический вид. ViXion01 стоят $555, но если кто-то хочет протестировать устройство, оно доступно за $30 в месяц.

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