Одесский провайдер предоставлял доступ к запрещённому российскому контенту – за это предусмотрено до 12 лет тюрьмы

Сотрудники киберполиции, СБУ и Генпрокуратуры разоблачили в противоправной деятельности одного из одесских интернет-провайдеров. Несмотря на запрет СНБО, компания не блокировала контент, распространяемый страной-агрессором. Напротив, работники провайдера настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи могли беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам россии и временно оккупированных территорий Украины (так называемых «лднр»).

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании и по местам расположения оборудования. В ходе обысков были изъяты телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика. Отмечается, что правоохранители обнаружили устройство, обеспечивающее беспроводной обмен данными с так называемой «приднестровской республикой». Его разместили в 4 км от государственной границы на крыше одного из зданий.

К проведению следственных действий привлекались специалисты Украинского Государственного центра радиочастот и специалисты Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Проведение следственных действий не отразилось на предоставлении услуг абонентам. Следственные действия продолжаются.

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Дополнительно отмечается, что с 2016 года по настоящее время компания принимала участие в публичных закупках по предоставлению услуг для Госучреждений и воинских частей Одесской области.

Открыто уголовное производство по ст. 27, ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) ч. 6 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) УКУ. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Источник: Киберполиция