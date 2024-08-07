Один в Найт-Сити не воин: CDPR намекает на мультиплеер для Cyberpunk 2

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Представьте себе рейды на Арасаку всем сервером.

Компания CD Projekt RED (CDPR) достигла значительного успеха с Cyberpunk 2077 после исправления многочисленных багов, которые сопровождали игру во время запуска. Несмотря на сложный старт, разработчики смогли улучшить ситуацию и вернуть доверие игроков.

Недавно появилась информация, что CDPR ищет ведущего сетевого программиста. Это может свидетельствовать о планах добавить многопользовательский режим в будущее продолжение игры. Вакансия предполагает создание и внедрение сетевой архитектуры и онлайн-систем.

Новый сотрудник будет руководить командой инженеров для обеспечения качественного мультиплеерного опыта. Его обязанности будут включать разработку систем подбора игроков, решение проблем с задержкой и оптимизацию использования серверных ресурсов.

Важно отметить, что эта вакансия не связана с многопользовательским спин-оффом «Ведьмака», над которым работает студия The Molasses Flood. CDPR разместила объявление отдельно от вакансий этой студии, что указывает на другой проект.

Вероятнее всего, мультиплеер появится в Project Orion — кодовом названии продолжения Cyberpunk 2077. CDPR ранее обсуждала возможность добавления многопользовательского режима в эту игру.

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Стоит напомнить, что в оригинальный в Cyberpunk 2077 должен был быть мультиплеер, но разработчики отказались от этой идеи. Теперь CDPR может попробовать реализовать эту функцию в продолжении.

Источник: Tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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