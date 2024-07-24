Следующая часть Cyberpunk 2077 ориентирована на фотореалистичную графику

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Игра Cyberpunk 2077 была одним из самых противоречивых релизов последних лет. Анонсированная в 2012 году, она вышла только в 2020 году и в начале имела множество ошибок. Но впоследствии CDPR исправила ситуацию и предложила обновление 2.0 и DLC Phantom Liberty. В продолжении компания планирует еще выше поднять планку и реализовать фотореалистичную графику.

Хотя игра Cyberpunk 2077 уже не новая, она до сих пор выглядит впечатляюще. Однако вместо фото реалистичности в ней используется несколько иной подход к визуальным изображениям. Хотя с добавлением трассировки лучей и различных модов она приближается к фотореализму.

CDPR опубликовал новую вакансию для найма старшего художника окружения. В описании вакансии указано, что этот человек будет отвечать за предоставление проекту Orion высококачественной и фотореалистичной графики с помощью различных инструментов.

Это также совпадает с предыдущими слухами о том, что студия хочет, чтобы продолжение было более кинематографичным. Было заявлено, что игра объединит фильм с игрой, что начинает становиться трендом в индустрии. Не так давно Hellblade 2 продемонстрировала потенциал фотореализма.

Важно также отметить, что Project Orion сейчас находится на стадии разработки концепции. Поэтому, вероятно, игра будет запускаться на более мощном аппаратном обеспечении совершенно нового поколения, что позволит выдавать фотореалистичное изображение.

CDPR также заверила поклонников, что в продолжении они не повторят ошибок Cyberpunk 2077.

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Источник: tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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