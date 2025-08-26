Новости Кино 26.08.2025 comment views icon

"Один из лучших триллеров года": фильм "Озеро костей" оценили в 95% на Rotten Tomatoes, есть первый трейлер

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Один из лучших триллеров года": фильм "Озеро костей" оценили в 95% на Rotten Tomatoes, есть первый трейлер

Новый фильм Bleecker Street «Озеро костей» / Bone Lake наконец-то получил первый трейлер — ранее критики прозвали его «лучшим триллером года» и поставили довольно высокие 95% на Rotten Tomatoes.

"Один із кращих трилерів 2025 року": фільм "Озеро кісток" оцінили у 95% на Rotten Tomatoes, є перший трейлер

«Озеро костей» — это эротический триллер ужасов, повествующий о паре, которая направляется в отпуск в имение на водоеме с одноименным к фильму названием, но обнаруживает, что должна делить это место с другими супругами. Изначально романтический «побег» превращается в ужасы — полные секса, лжи, манипуляций и, конечно, крови.

Главные роли взяли на себя Мэдди Хассон, Марко Пигосси, Алекс Роу и Андра Нечита. Режиссером выступила Мерседес Брайс Морган, а оператором известный по «Пиле X» Ник Мэттьюз.

Мировая премьера фильма «Озеро костей» состоялась на фестивале Fantastic Fest, еще в 2024 году:

«Изначально «Озеро костей» выглядит как европейская драма об отношениях, прежде чем взрывается как чрезвычайно кровавый хаос. Фильм меняется, когда раскрываются тайны, превращая финал в настоящую бойню. Все четверо актеров, единственные актеры в ленте, прекрасно выполняют свою работу, придавая этой невозможной ситуации ощущение реальности. В этом «Сексе, лжи и Airbnb» достаточно напряженной атмосферы, чтобы удержать все это в куче», — писал в то время в своей рецензии обозреватель Брайан Таллерико

Кинотеатральный показ «Озера костей» стартует 3 октября 2025 года — в тот же день, когда и нашумевший «Хороший мальчик» (хоррор, снятый с точки зрения собаки)

Трейлер

Постер

"Один із кращих трилерів 2025 року": фільм "Озеро кісток" оцінили у 95% на Rotten Tomatoes, є перший трейлер

Популярные новости

arrow left
arrow right
Marvel представит нового Железного человека и Людей Икс после выхода «Мстители: Тайные войны»
Рыжеволосый Джеймс Бонд? Amazon "тестирует" 37-летнего Скотта Роуза-Марша в качестве нового агента 007
Хоррор глазами собаки: трейлер нашумевшего фильма "Хороший мальчик" с 95% на Rotten Tomatoes
Первый взгляд на Sci-Fi боевик Afterburn — Ольга Куриленко и Дэйв Батиста охотятся на «Мона-Лизу» в постапокалипсисе
Детектив ужасов «Орудия» стартовал со 100% на Rotten Tomatoes, но есть нюанс
Готовы к Бонду-пенсионеру? 72-летний Пирс Броснан не против сыграть агента 007, если у режиссера будет "интересная идея"
Первый взгляд на "нового Рэмбо" Ноя Сентинео из закулисья фильма "Уличный боец"
Официально: две большие звезды "Властелина колец" вернутся в фильме "Охота на Голлума"
Звезду «Игры в кальмара» посадили на жесткую 14-месячную диету — он сбросил 10 кг, чтобы выглядеть «мучеником» в финале
Новые сцены из фильма «Трон: Арес» — на Comic-Con показали зрелищные погони и подтвердили главную сюжетную интригу
«Хороший фильм, когда персонажи молчат»: новый «Мир Юрского периода» оценили в скромные 54% на Rotten Tomatoes
«Каждый из эпизодов пересматривал трижды»: Квентин Тарантино обожает этот сериал с «гнилыми» 48% Rotten Tomatoes
Начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» — первые фото с Брэдом Питтом в «Приключениях Клиффа Бута»
«Еще один миллиард Кэмерону»: вышел первый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел»
«Фантастическая четверка» покажет альтернативных Рида Ричардса и команду из неизданного фильма 1990-х годов
Провальный «Мегалополис» получил второй шанс — Коппола перемонтирует фильм и добавит новые сцены
"Хищник" подвинул Стивена Кинга: фильм "Бегущий человек" выйдет позже, чем ожидалось
Стартовали съемки «Дюна 3» — первый кадр и название встретили с насмешками
«Супермен» Джеймса Ганна превзошел «Человека из стали» по сборам в первые выходные
«Долгая прогулка» Стивена Кинга оживает: режиссер «Голодных игр» показал новый трейлер на Comic-Con
Хидео Кодзима мечтал привлечь Дэвида Линча к разработке Death Stranding 2
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить