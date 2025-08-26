"Один из лучших триллеров года": фильм "Озеро костей" оценили в 95% на Rotten Tomatoes, есть первый трейлер

Новый фильм Bleecker Street «Озеро костей» / Bone Lake наконец-то получил первый трейлер — ранее критики прозвали его «лучшим триллером года» и поставили довольно высокие 95% на Rotten Tomatoes.

«Озеро костей» — это эротический триллер ужасов, повествующий о паре, которая направляется в отпуск в имение на водоеме с одноименным к фильму названием, но обнаруживает, что должна делить это место с другими супругами. Изначально романтический «побег» превращается в ужасы — полные секса, лжи, манипуляций и, конечно, крови.

Главные роли взяли на себя Мэдди Хассон, Марко Пигосси, Алекс Роу и Андра Нечита. Режиссером выступила Мерседес Брайс Морган, а оператором — известный по «Пиле X» Ник Мэттьюз.

Мировая премьера фильма «Озеро костей» состоялась на фестивале Fantastic Fest, еще в 2024 году:

«Изначально «Озеро костей» выглядит как европейская драма об отношениях, прежде чем взрывается как чрезвычайно кровавый хаос. Фильм меняется, когда раскрываются тайны, превращая финал в настоящую бойню. Все четверо актеров, единственные актеры в ленте, прекрасно выполняют свою работу, придавая этой невозможной ситуации ощущение реальности. В этом «Сексе, лжи и Airbnb» достаточно напряженной атмосферы, чтобы удержать все это в куче», — писал в то время в своей рецензии обозреватель Брайан Таллерико

Кинотеатральный показ «Озера костей» стартует 3 октября 2025 года — в тот же день, когда и нашумевший «Хороший мальчик» (хоррор, снятый с точки зрения собаки)

Трейлер

Постер