Odysseus удалось сесть на Луну. Это первый американский за 50 лет и первый частный аппарат на естественном спутнике Земли

Космический аппарат Odysseus хьюстонской Intuitive Machines успешно сел на поверхность Луны. Это первый случай, когда космический аппарат частной компании совершил посадку на естественный спутник Земли, и это первый аппарат американского производства, который достиг Луны со времен миссий Apollo.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

— NASA (@NASA) February 22, 2024