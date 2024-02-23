Новости Наука и космос 23.02.2024 в 09:19 comment views icon

Odysseus удалось сесть на Луну. Это первый американский за 50 лет и первый частный аппарат на естественном спутнике Земли

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Юрій Орос

Автор новостей

Odysseus удалось сесть на Луну. Это первый американский за 50 лет и первый частный аппарат на естественном спутнике Земли

Космический аппарат Odysseus хьюстонской Intuitive Machines успешно сел на поверхность Луны. Это первый случай, когда космический аппарат частной компании совершил посадку на естественный спутник Земли, и это первый аппарат американского производства, который достиг Луны со времен миссий Apollo.

На борту Odysseus были приборы NASA, которые, по словам представителей космического агентства, будут использованы для подготовки к будущим пилотируемым миссиям на Луну в рамках программы Artemis. NASA подтвердила, что посадка состоялась в 1:23 по Киеву 23 февраля. Спускаемый аппарат стартовал с Земли 15 февраля с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.

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Во время полета возникли некоторые «технические проблемы», которые задержали посадку на несколько часов, передаёт Engadget. Технический директор Intuitive Machines Тим Крейн сообщил:

Odysseus определенно на Луне и работает, но пока что неизвестно, сможет ли миссия достичь своих целей. У Odysseus есть ограниченное время — около недели, чтобы отправить данные на Землю, прежде чем наступит темнота и сделает аппарат на солнечных батареях неработоспособным.

Intuitive Machines была не первой частной компанией, которая попыталась совершить посадку. В прошлом месяце компания Astrobotic предприняла попытку со своим посадочным аппаратом Peregrine, но она была неудачной. В этом году Intuitive Machines планирует запустить еще два лунных аппарата.

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