SpaceX запустила первый частный посадочный модуль Odysseus на Луну, и перенесла штаб-квартиру из Делавэра в Техас

Odysseus, роботизированный лунный аппарат частной хьюстонской компании Intuitive Machines, стартовал на ракете SpaceX Falcon 9 из Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде.

Если все пойдет по плану, Odysseus приземлится у южного полюса Луны 22 февраля, став первым в истории частным космическим аппаратом, который совершит посадку на Луну. Успех также станет большим событием для Соединенных Штатов, чьи аппараты не были на поверхности Луны со времен миссии NASA Apollo 17 более полувека назад.

Falcon 9 стартовала с площадки 39A. Примерно через 7,5 минут первая ступень ракеты вернулась на Землю для вертикального приземления на космодроме на мысе Канаверал, который находится по соседству с объектом NASA. Это был 18-й запуск и посадка для этой ракеты-носителя SpaceX, передает Space.com.

Тем временем верхняя ступень Falcon 9 продолжала набирать высоту, в конце концов развернув Odysseus на лунной переходной орбите примерно через 48,5 минут после запуска, как и было запланировано.

Спускаемый аппарат весом 675 килограммов впервые вышел на связь с центром управления полетами через несколько минут после старта. Вскоре Odysseus начнет движение к лунной орбите — на что пойдет шесть дней. Затем аппарат подготовится к своей исторической попытке посадки, которая состоится в Малаперт А, небольшом кратере, расположенном примерно в 300 километрах от южного полюса Луны.

Инструменты Odysseus предназначены для сбора данных, которые помогут программе NASA Artemis, имеющей целью создать базу вблизи южного полюса Луны до конца 2020-х годов. Считается, что этот регион богат водяным льдом, который может поддерживать астронавтов Artemis на поверхности, а также перерабатываться в ракетное топливо, что позволит экипажам заправлять космические аппараты вдали от Земли.

На борту Odysseus находится шесть приборов NASA, стоимостью 118 млн долларов. По словам представителей агентства, разработка и создание научного оборудования стоила агентству еще 11 млн долларов.

Odysseus также несет шесть коммерческих грузов для различных клиентов, в том числе Columbia Sportswear, которая будет испытывать свой изоляционный материал Omni-Heat Infinity.

Среди других частных грузов — набор скульптур художника Джеффа Кунса и «безопасное лунное хранилище», которое имеет целью помочь сохранить все человеческие знания, если на Земле случится что-то ужасное.

На борту IM-1 также летит камера EagleCam, которую построили студенты Аэронавигационного университета Эмбри-Риддл. Эта система камер развернется с Odysseus, когда он приблизится к поверхности Луны, и попытается сфотографировать момент приземления посадочного модуля.

Илон Маск начал переносить свой бизнес из Делавэра после решения судьи этого штата о признании недействительным его зарплатного пакета Tesla на сумму 55 млрд долларов. В посте в X, Маск объявил, что SpaceX перенесла свой корпоративный дом из Делавэра в Техас, вместе с копией сертификата о конвертации, который он получил от Государственного секретаря Техаса. «Если ваша компания все еще зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую переехать в другой штат как можно скорее», — добавил Маск.

SpaceX has moved its state of incorporation from Delaware to Texas!

If your company is still incorporated in Delaware, I recommend moving to another state as soon as possible. pic.twitter.com/B7FLByL2dY

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2024