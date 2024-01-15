Миссия Peregrine возвращается домой — чтобы сгореть в атмосфере Земли

6 дней назад из-за аномалии посадочный модуль перенес «критическую потерю» топлива.

Согласно последнему обновлению Astrobotic, компании, разработавшей Peregrine, посадочный модуль возвращается к Земле, чтобы сгореть вместе с полезным грузом при входе в атмосферу.

Миссия проработала дольше по сравнению с тем, что ей прогнозировали после утечки топлива, и в воскресенье достигла точки в 389 000 км от Земли сразу за орбитой Луны.

Peregrine успешно стартовал 8 января на новой ракете United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur Запуск Peregrine стал первым полетом для тяжелой ракеты-носителя Vulcan Centaur, созданной ULA (совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin), которая должна заменить более старые конструкции компании Altas V и Delta IV. Новая ракета использует двигатели, изготовленные в США, заменяя российские, приводившие в действие ракету Atlas V. отметившись временной потерей связи. Несмотря на то, что инженерам удалось сориентировать Peregrine на Солнце, в последних обновлениях Astrobotic отчитывалась о «критической» потере топлива и угрозе для высадки миссии на Луне. По состоянию на 02:00 12 января миссия работала «‎стабильно» — и имела запас топлива на 48 часов.

Если бы все пошло по плану, Peregrine должен был встретиться с Луной примерно через 15 дней после старта, а после приземления стал бы первым коммерческим посадочным модулем США, который осуществил высадку на спутнике Земли впервые за более чем 50 лет со времен «Аполлона».

«Наши усилия по анализу были сложными из-за утечки топлива, которая придавала неопределенности прогнозам траектории транспортного средства», — написала Astrobotic в субботу. «Наша последняя оценка показывает, что космический корабль на пути к Земле, где он, вероятно, сгорит в земной атмосфере».

Вместе с Peregrine в атмосфере Земли сгорят научные приборы NASA, расположенные на борту миссии, а также другая полезная нагрузка — крошечный луноход, построенный студентами Университета Карнеги-Меллона, украинский флаг и карта Украины, которые передал основатель Spacebit Павел Танасюк, произведения искусства, физический токен Bitcoin, японская капсула времени, содержащая 185 872 сообщения от детей со всего мира, а также кремированный прах людей (в том числе и таких знаменитостей, как создатель сериала «Звездный путь» Джин Родденберри и писатель-фантаст Артур К. Кларк), против чего активно выступала нация Навахо.