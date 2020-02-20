Видеокарты AMD перегреваются из-за плохо затянутых крепежных винтов СО

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Не секрет, что у видеокарт AMD Radeon RX 5700, вышедших на рынок более полугода назад, до сих пор наблюдаются проблемы с драйверами, не говоря о более свежих Radeon RX 5500 и Radeon RX 5600, страдающих от тех же «детских болезней». Сторонники «красного» лагеря сейчас скажут, что это сказки фанатов NVIDIA, но факты не дадут соврать, из последнего — 1, 2, 3). В числе других проблем владельцы Radeon RX 5700 жаловались и на перегрев адаптеров. Как выяснилось, даже несколько слегка ослабленных винтов системы охлаждения могут привести к перегреву графического процессора вследствие недостаточно плотного прилегания кулера к GPU.

По крайней мере, к такому заключению пришли специалисты ASUS, одного из главных AIB-партнеров AMD, в рамках соответствущего исследования, начавшегося после многочисленных жалоб на перегрев. В ASUS обнаружили, что дополнительное давление на радиатор может снизить температуру нагрева графических процессоров.

По словам ASUS, AMD рекомендует производителям монтировать кулер с усилием 2,1-2,8 кгс/см². ASUS экспериментальным путем выяснили, что, добавив новые винты, можно увеличить допустимое давление до 3,5-4,2 кгс/см². Это в свою очередь позволит снизить рабочую температуру GPU и устранить проблемы с перегревом.

ASUS поделилась следующим графиком, но из него сложно понять, насколько конкретно удалось снизить рабочую температуру видеокарт на базе GPU Navi 10 под нагрузками.

Хорошая новость заключается в том, что покупать новую видеокарту не нужно. Владельцы адаптеров Radeon RX 5700, испытывающих проблемы с перегревом, могут обратиться в официальный сервис ASUS или службу поддержки за бесплатной модернизацией с конца апреля.

Единственное, ASUS не уточняет, сколько времени потребуется на ремонт, предупреждая, что нынешняя ситуация с коронавирусом может повлиять на сроки поставки крепежных винтов в локальные сервисные центры.

В сообщении TechRadar представитель ASUS предостерег нетерпеливых пользователей от самостоятельного ремонта, который может привести к поломке устройства и повлиять на условия гарантийного обслуживания.

ASUS также опубликовала список моделей видеокарт, которые подвержены проблемам с перегревом. Вот он:

Пока не ясно, ограничена ли ситуация с винтами только вышеперечисленных моделей видеокарт Radeon RX 5700, или же проблема носит более масштабный характер и затронет всех производителей.

Источник: The Verge и ASUS