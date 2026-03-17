Creative запускает звуковую карту за $80: пространственное 7.1 и усиление наушников

Компания Creative впервые за пять лет обновила свою линейку дискретных звуковых карт для настольных ПК. Новая модель Sound Blaster Audigy FX Pro 7.1 стала флагманом серии Audigy и ориентирована на пользователей, которых не устраивает встроенный звук материнской платы, но которые не готовы тратиться на аудиофильские решения.





Характеристики Sound Blaster Audigy FX Pro 7.1

Главное отличие новой модели заключается в поддержке 7.1-канального звука, тогда как предыдущие PCIe-решения линейки Audigy ограничивались конфигурацией 5.1. Это обеспечит более объемное звучание в играх и фильмах.

Новая звуковая карта поддерживает воспроизведение в формате 32-бит/384 кГц, что соответствует современным стандартам высококачественного аудио. Встроенный усилитель для наушников позволяет лучше раскрыть потенциал даже требовательных моделей.

Новинка представляет собой низкопрофильную PCIe-карту. В комплекте есть половинная планка. Она без проблем станет в большинство корпусов и работает со слотами PCIe от 1x до 16x — достаточно иметь свободный разъем.





Вместе с аппаратной частью Creative представила новое приложение Nexus, которое позиционируют как «единую панель управления аудио на ПК». В программе можно:

вручную настраивать звук под свои предпочтения

воспользоваться функцией Auto EQ для быстрой оптимизации для быстрой оптимизации

применять улучшения Sound Blaster Acoustic Engine под различный контент

Важный нюанс заключается в том, что сейчас официально поддерживаются только ПК с ОС Windows. Драйверы и программа работают исключительно в этой системе.

Есть ли смысл переходить со встроенного аудио

По сухим характеристикам новинка приближается к топовым интегрированным кодекам, например Realtek ALC1220. Но Creative делает ставку на другое. Компания заявляет, что ее решение обеспечит:

более чистое воспроизведение

более погружающий объемный звук

лучшую работу с наушниками

более удобное ежедневное управление аудио

Отдельная звуковая карта также выигрывает имеет другие преимущества по сравнению с интегрированными решениями. В частности, она имеет лучшую изоляцию от электрических помех, более стабильное питание и более качественный ЦАП и усилители.

Новая дискретная звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy FX Pro 7.1 уже доступна в продаже по цене $79,99.

Источник: tomshardware