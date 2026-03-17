

Creative запускает звуковую карту за $80: пространственное 7.1 и усиление наушников

Вадим Карпусь

Creative запускає звукову карту за $80: просторове 7.1 та підсилення навушників

Компания Creative впервые за пять лет обновила свою линейку дискретных звуковых карт для настольных ПК. Новая модель Sound Blaster Audigy FX Pro 7.1 стала флагманом серии Audigy и ориентирована на пользователей, которых не устраивает встроенный звук материнской платы, но которые не готовы тратиться на аудиофильские решения.


Характеристики Sound Blaster Audigy FX Pro 7.1

Главное отличие новой модели заключается в поддержке 7.1-канального звука, тогда как предыдущие PCIe-решения линейки Audigy ограничивались конфигурацией 5.1. Это обеспечит более объемное звучание в играх и фильмах.

Новая звуковая карта поддерживает воспроизведение в формате 32-бит/384 кГц, что соответствует современным стандартам высококачественного аудио. Встроенный усилитель для наушников позволяет лучше раскрыть потенциал даже требовательных моделей.

Новинка представляет собой низкопрофильную PCIe-карту. В комплекте есть половинная планка. Она без проблем станет в большинство корпусов и работает со слотами PCIe от 1x до 16x — достаточно иметь свободный разъем.


Вместе с аппаратной частью Creative представила новое приложение Nexus, которое позиционируют как «единую панель управления аудио на ПК». В программе можно:

  • вручную настраивать звук под свои предпочтения
  • воспользоваться функцией Auto EQ для быстрой оптимизации
  • применять улучшения Sound Blaster Acoustic Engine под различный контент

Важный нюанс заключается в том, что сейчас официально поддерживаются только ПК с ОС Windows. Драйверы и программа работают исключительно в этой системе.

Есть ли смысл переходить со встроенного аудио

По сухим характеристикам новинка приближается к топовым интегрированным кодекам, например Realtek ALC1220. Но Creative делает ставку на другое. Компания заявляет, что ее решение обеспечит:

  • более чистое воспроизведение
  • более погружающий объемный звук
  • лучшую работу с наушниками
  • более удобное ежедневное управление аудио

Отдельная звуковая карта также выигрывает имеет другие преимущества по сравнению с интегрированными решениями. В частности, она имеет лучшую изоляцию от электрических помех, более стабильное питание и более качественный ЦАП и усилители.

Новая дискретная звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy FX Pro 7.1 уже доступна в продаже по цене $79,99.

Источник: tomshardware

