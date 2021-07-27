Около тысячи сотрудников Activision Blizzard раскритиковали ответ компании из-за обвинений в сексуальных домогательствах

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Примерно тысяча сотрудников Activision Blizzard подписали письмо, в котором осуждают ответ компании на недавние обвинения Калифорнии. Напомним, Департамент справедливого трудоустройства и обеспечения жильем Калифорнии подал в суд на Activision Blizzard из-за культуры «постоянных сексуальных домогательств» и половой дискриминации. В своём ответе компания опровергает обвинения, но сотрудники не согласны с официальной позицией компании.

В опубликованном письме сотрудники Activision Blizzard говорят, что такая реакция «создаёт в компании атмосферу недоверия к жертвам». Также они призывают к «немедленным исправлениям» со стороны высшего руководства компании.

В письме сотрудников также критикуется последующее внутреннее заявление исполнительного директора Фрэнсис Таунсенд. Его называют «отвратительным и оскорбительным», а ценности сотрудников неточно отражаются в словах и действиях руководства.

«Мы считаем, что эти заявления нанесли ущерб нашему постоянному стремлению к равенству внутри и за пределами нашей отрасли», — говорится в письме сотрудников Activision Blizzard.

Кроме того, сотрудники выразили недоверие словам руководства компании о том, что будут приняты меры для обеспечения их защиты.

«Мы больше не верим, что наши руководители поставят безопасность сотрудников выше своих собственных интересов. Утверждать, что это «действительно беспричинный и безответственный судебный процесс», в то время как так много нынешних и бывших сотрудников рассказывают о своем собственном опыте в отношении домогательств и жестокого обращения, просто неприемлемо», — говорится в письме.

Вместе с тем сотрудники призывают Фрэнсис Таунсенд сдержать своё слово и уйти с поста исполнительного спонсора женской сети Activision Blizzard «из-за разрушительного характера её заявления». Также в письме содержится призыв к высшему руководству к созданию безопасного места, где сотрудники и сообщество смогут высказаться и заявить о себе.

«Нас не заставят замолчать, мы не останемся в стороне и не сдадимся, пока компания, которую мы любим, не станет рабочим местом, частью которого мы все сможем снова стать. Мы будем изменением», — сказано в письме.

Текст письма собрал 800 подписей на Polygon и «около 1000» подписей на Bloomberg. По состоянию на декабрь 2020 года в Activision Blizzard насчитывалось около 9500 сотрудников. Таким образом, письмо подписали не менее 8% работников компании.

Источник: The Verge