«Омен: Первое знамение»: ужасные письма в адрес американки оказались рекламой фильма

Аманда Тейлор из штата Миссури, США, получила странные письма, которые оказались промо-материалами киноленты «Омен: Первое знамение». Последние несколько лет перед тем, как заняться политикой и баллотироваться в Палату представителей штата от Демократической партии, Аманда была киноблогером — на ее почту приходят как рекламные материалы киностудий, так и письма, касающиеся местных проблем.

В конце марта Тейлор открыла один из почтовых конвертов и нашла в нем что-то, что было похоже на детский рисунок, который ее испугал. На бумаге были грубо нарисованы четыре женщины с зарисованными лицами, которые стояли вокруг маленькой девочки, летающей в воздухе с тревожным взглядом. Имя Аманды Тейлор также было нацарапано на конверте резким почерком. Письмо показалось ей не просто жутким: кому-то, кто баллотируется на государственную должность в штате, который запрещает аборты за ограниченными исключениями, это может показаться угрозой.

«Сразу я подумала: «Ах, это как-то связано с абортами». Накануне я получила что-то от организации, поддерживающей жизнь, и я сказала себе: «Хорошо, я начинаю получать все пропагандистские материалы», — рассказывает Аманда.

Не зная, что делать с таинственным письмом, которое пришло без обратного адреса и имело печать почты за пределами штата, Тейлор отправила его своему советнику по предвыборной кампании, а тот быстро вызвал полицию. Официальные лица от Республиканской партии в свое время ввели в Миссури почти полный запрет абортов — без исключений в случаях изнасилования или инцеста, только в некоторых неотложных случаях. Тейлор является одной из тех, кто проводит кампанию и собирает подписи, чтобы пересмотреть этот вопрос.

«Она позвонила мне и сказала: «Положи это в полиэтиленовый пакет, помой руки, полиция уже на пути», — Аманда объясняет, что бумага могла быть с чем-то ядовитым.

Лишь через несколько недель выяснилась личность отправителя письма. Им был Маршалл Вайнбаум, старший пиарщик PR-отдела Walt Disney Studio. Письмо оказалось рекламным материалом фильма «Омен: Первое знамение», последней части затянувшейся франшизы ужасов. Именно Уайнбауму приписывают изобретение такого маркетингового трюка. Жуткие детские рисунки появляются в новой ленте, которая стала предысторией оригинального фильма «Омен» 1976 года.

После первого анонимного письма Вайнбаум приказал команде, которая работала над рекламой фильма ужасов, прислать возможным критикам еще одно не менее тревожное изображение. На нем были маленькие девочки, которые смотрят на шестую девочку, летающую в небе.

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Однако следующее письмо было отправлено вместе со всей стандартной информацией, которую обычно можно найти в пресс-релизе, включая название фильма, синопсис и хэштеги, которые студия хотела бы использовать при обсуждении фильма в социальных сетях. После того как Аманда Тейлор поняла, что опасности нет, она с юмором отнеслась к ситуации и говорит, что это была лучшая рекламная акция, которую она видела.

Источник: Business Insider