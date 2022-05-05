«Он может сделать всё хуже»: Билл Гейтс прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском

Экс-глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что Илон Маск сделает Twitter «хуже». Об этом он сказал на саммите Wall Street Journal. Гейтс добавил, что пока непонятно, каким образом Маск поменяет Twitter, если станет его владельцем. Заодно он просил, что собирает делать глава Tesla с дезинформацией в соцсети.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Билл Гейтс похвалил Маска за достижения в других компаниях, назвав его руководство «умопомрачительным». Он добавил, что Маск проделал огромную работу, собрав отличную команду инженеров.

«Я немного сомневаюсь, что это произойдет в этот раз, но мы должны быть непредвзяты и не недооценивать Илона». Билл Гейтс

Основатель Microsoft прокомментировал приобретение Twitter после того, как Маск обвинил Гейтса, что он занимался шортингом акций Tesla. Глава Tesla написал в Twitter шутку в адрес Гейтса, на что экс-глава Microsoft заявил, что его не беспокоят оскорбления.

Гейтс задался вопросом, какую цель преследует Маск в Twitter и разумно ли поощрять свободу слова в соцсети.

«Как он относится к тому, что [в Twitter] пишут «вакцины убивают людей» или «Билл Гейтс следит за людьми? Совпадает ли это с идеей о том, что не нужно так быстро распространять экстремальную ложь [и] странные теории заговора? Разделяет ли он эти убеждения или нет?» Билл Гейтс

С момента объявления о желании купить Twitter, Маск рассказал о некоторых шагах, которыми он хочет улучшить Twitter. Например, в конце вторника он предположил, что может начать взимать с компаний «небольшую» плату за использование платформы. Также он предложил внести изменения в сервис Twitter Blue, снизив стоимость доступа, запретив рекламу и ввести оплату в криптовалюте Dogecoin.