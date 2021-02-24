Билл Гейтс косвенно признался в шортинге акций Tesla и посоветовал не рисковать с биткоином (если только вы не Илон Маск)





Около двух недель Илон Маск в подкасте Джо Рогана в очередной порции критики в адрес Билла Гейтса вменил тому шортинг акций Tesla. В свежем интервью Bloomberg 23 февраля сооснователь Microsoft, отвечая на прямой вопрос, косвенно признался, что действительно играл на понижение против Tesla.

«‎Ну, знаете, я считаю, что Tesla — потрясающая компания. Хотел бы я иметь долю в этом бизнесе больше или держать более длинные позиции (после этого Гейтс засмеялся), но в любом случае это великая компания. Много моих родственников владеют акциями Tesla, которые я помог им купить, так что о компании Tesla и ее роли у меня исключительно положительное мнение». Билл Гейтс, американский предприниматель и один из основателей Microsoft

В этом же интервью Билл Гейтс в очередной раз затронул тему критовалюты Bitcoin и при этом, что весьма иронично, не забыл об Илоне Маске.