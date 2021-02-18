«Недооценивать Илона — плохая идея»‎. Билл Гейтс похвалил Маска за усилия в борьбе с изменением климата после того, как тот обвинил его в шортинге акций Tesla

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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс, являющийся ярым сторонником зеленых технологий, похвалил главу Tesla Илона Маска за его усилия в борьбе с изменением климата — незадолго до этой похвалы Маск в подкасте Джо Рогана раскритиковал заявление Гейтса о нежизнеспособности аккумуляторных электрогрузовиков и обвинил того в шортинге акций Tesla.

В недавнем выпуске подкаста Sway Билл Гейтс, когда ведущая (журналист New York Times Кара Свишер) спросила об Илоне Маске, сказал, что его вклад в борьбу с изменением климата сложно переоценить.

«Что ж, важно отметить, что, то, что Илон сделал с Tesla, является одним из величайших вкладов в смягчение последствий изменения климата, который кто-либо когда-либо делал», Билл Гейтс, американский предприниматель и один из основателей Microsoft

Затем Гейтс подчеркнул, что недооценивать Илона Маска — плохая идея.

В этом же подкасте Билл Гейтс рассказал, что не собирается следовать примеру Илона Маска и Джеффа Безоса — вместо многомиллиардных инвестиций в космические технологии ради колонизации других планет и превращения человечества в межпланетную цивилизацию он планирует сосредоточиться на решении проблем на Земле.