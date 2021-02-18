«Недооценивать Илона — плохая идея». Билл Гейтс похвалил Маска за усилия в борьбе с изменением климата после того, как тот обвинил его в шортинге акций Tesla
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс, являющийся ярым сторонником зеленых технологий, похвалил главу Tesla Илона Маска за его усилия в борьбе с изменением климата — незадолго до этой похвалы Маск в подкасте Джо Рогана раскритиковал заявление Гейтса о нежизнеспособности аккумуляторных электрогрузовиков и обвинил того в шортинге акций Tesla.
В недавнем выпуске подкаста Sway Билл Гейтс, когда ведущая (журналист New York Times Кара Свишер) спросила об Илоне Маске, сказал, что его вклад в борьбу с изменением климата сложно переоценить.
«Что ж, важно отметить, что, то, что Илон сделал с Tesla, является одним из величайших вкладов в смягчение последствий изменения климата, который кто-либо когда-либо делал»,
Билл Гейтс,
американский предприниматель и один из основателей Microsoft
Затем Гейтс подчеркнул, что недооценивать Илона Маска — плохая идея.
В этом же подкасте Билл Гейтс рассказал, что не собирается следовать примеру Илона Маска и Джеффа Безоса — вместо многомиллиардных инвестиций в космические технологии ради колонизации других планет и превращения человечества в межпланетную цивилизацию он планирует сосредоточиться на решении проблем на Земле.
«Не думаю, что ракеты — это решение. Но, возможно, я что-то упускаю», — заявил он в подкасте Sway журналистки Кары Свишер
Еще не так давно Tesla была лидером по количеству шортовых сделок на американском фондовом рынке (вы наверняка слышали о ситуации с GameStop). Только в 2020 году люди, которые ставили на понижение акций Tesla, понесли убытки на 38 миллиардов долларов.
Билл Гейтс пока никак не отреагировал на обвинения в шортинге акций Tesla со стороны Илон Маска. Но Маск в принципе недолюбливает Гейтса. Когда в прошлом году Билл Гейтс выбрал своим первым электромобилем Porsche Taycan, а не Tesla, Илон Маск завуалировано в одном из твитов назвал сооснователя Microsoft не шибко умным (в ответ на твит, что Гейтс «очень умный парень» он заявил, что его опыт общения с Биллом Гейтсом не был впечатляющим).
Билл Гейтс выбрал Porsche Taycan своим первым электромобилем. Конечно же, это задело главу Tesla Илона Маска