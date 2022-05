Илон Маск предложил сделать Twitter платным для компаний и политиков

Владелец Tesla, который скоро может стать еще и владельцем Twitter, заявил, что рассматривает новые способы монетизации соцсети, сообщает Reuters. И одно из решений – сделать ее платной. Но не для всех.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022