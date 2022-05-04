Илон Маск предложил сделать Twitter платным для компаний и политиков

Владелец Tesla, который скоро может стать еще и владельцем Twitter, заявил, что рассматривает новые способы монетизации соцсети, сообщает Reuters. И одно из решений – сделать ее платной. Но не для всех.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, введем небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей. Илон Маск

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

В Twitter от комментариев для Reuters отказались.

На прошлой неделе Маск заявил, что рассматривает способы монетизации, заодно снизив выплаты руководителям ради уменьшения расходов в компании. Миллиардер предложил ввести новые способы заработка на важных или вирусных твитах.

Маск также считает, что у Twitter сейчас слишком «нишевый» охват, и он хочет, чтобы в соцсети участвовало больше пользователей.

Еще перед тем, как Илон Маск заявил о желании сделать Twitter частной компанией, он купил 9% акций соцсети, а после предложил внести изменения в сервис Twitter Blue, снизив стоимость доступа, запретив рекламу и ввести оплату в криптовалюте Dogecoin.