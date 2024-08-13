OnePlus Buds Pro 3: флагманские наушники с 2 динамиками и 43 часами автономной работы

Инсайдер раскрыл информацию о новых беспроводных наушниках OnePlus Buds Pro 3, которые придут на замену модели Buds Pro 2, выпущенной в феврале 2023 года.

В заметке в соцсети X Йогеш Брар утверждает, что OnePlus Buds Pro 3 планируется выпустить уже на этой неделе. OnePlus, очевидно, планирует серьезные изменения в своих будущих флагманских наушниках. Интересно, что зарядный чехол может иметь искусственную кожаную отделку. Некоторые производители смартфонов часто используют этот материал в своих устройствах, но это будет первый случай, когда компания использует искусственную кожу на футляре для наушников.

Реальные изображения Buds Pro 3, которыми поделился Йогеш, позволяют увидеть выгравированные отметки L и R на наушниках и новый белый цвет. Это будет первый раз за много лет, когда OnePlus выпустит пару белых наушников.

Here's the upcoming OnePlus Buds Pro 3 — 11 mm woofer & 6 mm tweeter

— LHDC 5.0

— 50 dB ANC

— Dynaudio EQ

— 43 Hrs battery life

— IP55 rating

(Box price — Rs 13,999) Launches next week

Sale price similar to Buds Pro 2 Thoughts? pic.twitter.com/Mrame8FrQW — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 8, 2024

Сообщается, что каждый наушник Buds Pro 3 будет иметь 11-миллиметровый низкочастотный динамик и 6-миллиметровый высокочастотный динамик. Ожидается улучшение качества звука благодаря лучшей настройке, для которой OnePlus якобы пользуется помощью Dynaudio. Предполагается, что активная система шумоподавления будет способна подавлять до 50 дБ шума, что на 2 дБ больше, чем у предшественника.

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Ожидается существенное увеличение продолжительности автономной работы. Для OnePlus Buds Pro 3 заявлена совокупная автономность на уровне 43 часов — на 4 часа больше, чем у текущих флагманских наушников OnePlus.

Предварительно, цена OnePlus Buds Pro 3 будет составлять около $170.

Источник: androidpolice