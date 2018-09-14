OnePlus представила наушники с USB Type-C стоимостью $20

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Компания OnePlus наконец анонсировала продукт, который так долго ждали многие пользователи смартфонов на Android – недорогие, но вполне качественные наушники с интерфейсом подключения USB-C. Они наверняка станут отличным выборов в качестве замены обычным проводным наушникам в том случае, если ваше мобильное устройство не располагает разъёмом 3,5 мм.

Новая модель гарнитуры является обновлённой версией очень неплохих наушников OnePlus Bullets (V2) с динамическими излучателями и штекером 3,5 мм, которые всё ещё можно приобрести на официальном сайте производителя за $19,95. Примечательно, что стоимость версии USB-C останется прежней, при этом инженеры компании немного обновили дизайн наушников и добавили несколько новых функций.

OnePlus Type-C Bullets выполнены из металла, обеспечивают удобную посадку и имеют идеальную форму для сбалансированного звука. Наушники оборудованы встроенным ЦАП Cirrus Logic, поэтому совместимы с большинством устройств с портом USB-C, включая планшеты и ноутбуки. Они также оснащены микрофоном и пультом дистанционного управления. Гарнитура обладает прочными проводами с добавлением арамидных нитей, что делает их более долговечными и устойчивыми к растяжениям.

OnePlus не приводит никаких технических характеристик Type-C Bullets. Сообщается, что новая модель получила более широкий динамический диапазон, лучшее соотношение сингал/шум и меньший уровень шума. Новинка должна появиться вместе с предстоящим флагманским смартфоном OnePlus 6T в ноябре.

Источник: Oneplus