«Сбитые летчики россии» — документалка ГУР о нашумевшей спецоперации с вертолетом Ми-8 пкс рф и не только

Документальный фильм ГУР «Сбитые летчики россии» раскрыл личность российского пилота, который перегнал в Украину вертолет Ми-8АМТШ в рамках спецоперации украинской Военной разведки под кодовым названием «Синица».

28-летний пилот Максим Кузьминов до начала полномасштабного вторжения служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации государства-агрессора – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в приморском крае рф.

«Я принял решение не участвовать в преступной войне против Украины еще в декабре 2022 года. Толчком к такому решению стало полное понимание всего происходящего. Я понимал, что эта война – это жестокое преступление», – рассказывает Кузьминов.

Максим говорит, что был подписан на страницу ГУР МО Украины в соцсетях, где и нашел необходимые контакты, а затем начал секретную переписку с украинскими агентами, которая длилась около полугода.

«Меня никто не принуждал. Где-то полгода мы строили маршруты, думали, как лучше и безопаснее все организовать, и 9 августа 2023 года все произошло», ― объяснил мужчина.

9 августа в 16:30 пилот взлетел с аэродрома «курск». В районе н. п. шебекино летел уже на сверхнизкой высоте в режиме радиомолчания. Во время пересечения границы по вертолету открыли огонь из стрелкового оружия: по мнению Максима, это были российские военные.

Кузьминов после атаки получил ранение в ногу, но в конце концов ему удалось отлететь на 20 километров от границы и приземлиться в предварительно согласованном месте. С пилотом первоначально находились еще два члена экипажа, которые не знали о реальных планах Максима – их пришлось ликвидировать, когда они начали вести себя агрессивно и покинули вертолет, направляясь в сторону границы.

«Никто не знал, что со мной. Наверное, дня 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел успешно, приземлился», – говорит пилот.

Кузьминов рассказал, что в россии у него остался свой самолет, хорошая зарплата и две квартиры.

«Сейчас для меня это не важно. Главное — не воевать против Украины», — добавляет Максим, призывая и других пилотов рф последовать его примеру.

Согласно закону, Украина должна выплатить пилоту денежную компенсацию, обеспечить безопасность ему и членам семьи (семья также успешно была перенаправлена на безопасную территорию), а также предоставить право выбора относительно дальнейшего места жительства и работы.

«Сейчас Максим свободный человек в свободной стране. Он рассуждает о намерении присоединиться к Силам Обороны Украины и дальше противодействовать российской агрессии. Но это будет его решение — человека, который сделал сознательный выбор», — подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов.

«Трофейный» Ми-8АМТШ вскоре пополнит парк боевых вертолетов Украины, однако результаты операции уже предоставили нашему государству важную информацию о технологическом оборудовании на борту, что «уже существенно повлияло на боеспособность вражеской авиации».

«Это будет иметь долгосрочные последствия для планов врага, а украинской разведке позволит лучше понять враждебную систему связи и безопасности», – пишут на странице ГУР.

Среди прочего в документальном фильме ГУР упоминалось об атаке на российские авиабазы «Дягилево» и «Энгельс», осуществленную в декабре 2022 года с использованием переделанных Ту-141 «Стриж». В результате удалось повредить три Ту-95 и один Ту-22, 6 российских военных погибли и еще 11 ранены.