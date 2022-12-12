Oppo показала своего робота-собаку Qric — похоже, у Xiaomi CyberDog появился достойный конкурент

15 декабря Oppo представит долгожданные складные смартфоны Find N2 и Find N2 Flip, а в преддверии 14 декабря состоится Oppo Inno Day 2022, где компания продемонстрирует свои передовые разработки. Одну из них уже рассекретили.

Компания Oppo опубликовала видео на своем YouTube-канале, где демонстрирует робота Qric.

Qric – это аббревиатура от Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller. Сама Oppo называет Qric роботом-компаньоном – собственно, вокруг его взаимодействия с маленьким мальчиком и развивающиеся события в ролике. Робот приносит игрушки малышу, забирает посылки у курьера и может принять видеозвонок от родителей.

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Технических характеристик пока нет, но видно, что «голова» робособаки буквально усеяна разными камерами и датчиками. Пока неизвестно поступит Qric в продажу или это просто демонстрация того, что Oppo в курсе современных технологий.

Аналог Xiaomi под названием CyberDog, напомним, был выпущен ограниченным количеством в 1000 экземпляров. За каждую «киберсобаку» просили 1550 долларов. Компания в пресс-релизе отмечала открытый исходный код конструкции машины и утверждала, что продукт «наследует домашних животных».

Однако популяризация четвероногих роботов принадлежит в первую очередь компании Boston Dynamics. В 2020 году ее продукт под названием Spot стоил 74 500 долларов и использовался для разных целей: от удаленного обследования пациентов с подозрением на COVID-19 и патрулирования различных объектов до обследования локаций по хранению радиоактивных отходов в Чернобыле. В начале полномасштабного вторжения россии в Украину США обещала передать украинским саперам робособаку, чтобы она помогла с разминированием Киевской области.

Источник: gadgettendency