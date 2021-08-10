Xiaomi представила четвероногого робота CyberDog за $1540 — он может делать сальто назад и следовать за хозяином





Китайский технологический гигант Xiaomi сегодня представил не только флагманский смартфон Xiaomi Mix 4 со встроенной в экран «камерой-невидимкой» и планшеты Xiaomi Pad 5, но и еще одну весьма неожиданную новинку — четвероногого робота CyberDog, который пропитан атмосферой Робокопа и имеет большое сходство с роботом-собаком Spot американской компании Boston Dynamics. Производитель описывает свой продукт как экспериментальный проект с открытым исходным кодом, которая «обладает непредсказуемыми возможностями» (что бы это не значило).

При взгляде на Xiaomi CyberDog невольно вспоминается знаменитый робот-собака Spot от американской компании Boston Dynamics, поступивший в открытую продажу летом 2020 года по цене от $74 500. По сути, именно Boston Dynamics популяризировала четвероногих роботов — ее робопсы Spot умеют не только танцевать и прицельно «‎мочиться» пивом, но и зачастую берут на себя серьезные задачи в самых разных областях, от удаленного обследования пациентов с подозрением на COVID-19 и патрулирования разных объектов до обследования локаций захоронения радиоактивных отходов в Чернобыле. В то же время робопес Spot рассчитан на промышленное применение.

Непонятно, под какие конкретно задачи и сценарии Xiaomi разработала CyberDog. В пресс-релизе производитель подчеркнул, что у проекта открытый исходный код и сперва компания выпустит только 1000 единиц для «поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники». В Xiaomi рассчитают, что первые пользователи будут «способствовать развитию и раскрытию потенциала четвероногих роботов». Они будут продаваться по цене 9 999 юаней (около 1540 долларов) за штуку. Пока неясно, сохранят ли будущие версии (если таковые выйдут) такую же цену.

В том же пресс-релизе упоминается, что CyberDog по своей природе во многом наследует «домашнего питомца», включая способность реагировать на голосовые команды и следовать за своим владельцем, как настоящая собака. Иными словами, Xiaomi CyberDog призван служить компаньоном. Но, глядя на изображения CyberDog, становится ясно, что Xiaomi CyberDog ни разу не конкурент домашнему роботу Sony Aibo. С учетом размером и футуристического дизайна здесь точно не избежать сравнений с эпизодом «Metalhead» телесериала-антологии Black Mirror.

Xiaomi заявляет, что CyberDog достаточно ловкий, чтобы выполнять сальто назад с места. Собственно, Xiaomi показала выполнение трюка на видео.

Робопес Xiaomi CyberDog передвигается со скоростью до 3,2 метра в секунду и весит 3 килограмма. Для сравнения, у робопес Spot весит 5,2 килограмма и способен разгоняться до 3,9 метра в секунду.

Аппаратный базис Xiaomi CyberDog — платформа NVIDIA Jetson Xavier, дополненная множеством камер и датчиков. В набор входят сенсорные датчики для ориентации в пространстве, модуль GPS, сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз» и камера Intel RealSense D450 для определения глубины. Эти компоненты позволяют роботу ориентироваться в полуавтономном режиме. Также оснащение включает три порта USB-C и разъемом HDMI для подключения дополнительного оборудования, включая лидары и панорамные камеры.

Среди заявленных производителем возможностей — способность ориентироваться на местности в режиме реального времени, планировать маршруты, создавать навигационные карты и избегать столкновений с препятствиями, в том числе в режиме следования за своим владельцем. Робот поддерживает управления с помощью голосовых команд, в том числе распознавание кодовых фраз и команд для пробуждения. Также им можно управлять с помощью подключенного приложения для смартфона.

Чего не хватает в описании Xiaomi CyberDog, так это времени автономной работы на одном заряде — этот показатель остается слабым местом современных роботов.

В июне китайская Unitree Robotics показала собственного четвероногого робота-компаньона Unitree Go1 по цене $2700, способного следовать за хозяином и нести воду. Но в очередной раз Xiaomi удалось сбить цену. Понятно, что возможности будут отличаться в зависимости от модели, но более широкий доступ к технологии покажет, насколько перспективными являются подобного рода машины.