OPPO получила патенты сразу на три разных варианта гибких смартфонов
Китайская компания OPPO запатентовала сразу три новых варианта дизайна гибких смартфонов, которые заметно отличаются друг от друга. Отметим, что за последнее время этот производитель сообщал как минимум о двух других вариантах конструкции сгибаемых смартфонов, так что судя по всему, компания весьма неплохо подготовилась к будущему буму на аппараты подобного рода.
Первый вариант дизайна выглядит как привычная «раскладушка», однако главное в ней не внешность, а «воздушные подушки» для экрана. За счет гибких элементов корпуса воздух собирается в специальных камерах, стоит такой смартфон согнуть пополам. Благодаря этому экран сгибается и укладывается в корпусе надлежащим образом, что в свою очередь повышает его долговечность.
Второй патент выглядит наиболее интересно из-за использования сразу трех экранов. В сложенном состоянии пользователю доступно два экрана — один на фронтальной панели и еще один на задней. Третий экран прячется за задним дисплеем, достать его можно развернув всю конструкцию по схеме типичной для некоторых портмоне. В итоге в двух разных состояниях площадь экрана отличается в три раза — от минимальной в режиме смартфона до максимальной в планшетном режиме.
И, наконец, третий смартфон выглядит аналогично одному из вариантов от Samsung, который был продемонстрирован несколько лет назад. За счет шарнира и гибкой подложки крупный экран умеет сгибаться пополам по вертикальной оси. В результате в свернутом состоянии это привычный по размерам смартфон с вертикальной ориентацией экрана, а в развернутом — подобие планшета с горизонтальным экраном для более удобного чтения новостей, просмотра видео, игр и других вариантов потребления контента.
Так как речь идет о патентах, мы не можем с уверенностью сказать, когда именно OPPO представит коммерческие смартфоны на их основе, да и представит ли их в принципе.
Источник: Gizmochina