OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн

Компания OPPO AED Украина презентовала на украинском рынке серию смартфонов OPPO Reno14. Потребителям будут доступны три модели Reno14 5G, Reno14 FS 5G и Reno14 F 5G. Они позиционируются как смартфоны с искусственным интеллектом.

OPPO Reno14 5G

Модель OPPO Reno14 5G получила 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц, HDR10+, типичную яркость 600 нит и пиковую яркость 1200 нит. За производительность отвечает процессор Dimensity 8350. В Украине будет доступна модель с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 256 ГБ. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP69.

Камера на тыльной панели состоит из трех модулей. Главный имеет сенсор 50 Мп, OIS и объектив f/1.8. Он дополнен 50 Мп перископическим телефото модулем (80 мм, 3,5x, OIS) и 8 Мп сверхширокоугольным модулем с автофокусом. Фронтальная камера также содержит 50 Мп сенсор с автофокусом. Reno14 5G оснащен системой тройной вспышки. Основная и сверхширокоугольная камеры используют двойные вспышки для качественного освещения вблизи. Третий блок — это первая в отрасли специальная вспышка для телефото модуля. Эта система вспышки обеспечивает в 10 раз более высокую яркость, чем решения предыдущего поколения. Это позволяет хорошо осветить удаленные объекты.

Емкость батареи составляет 6000 мА-ч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Новинка имеет толщину 7,32 мм и вес 187 г. Корпус обеспечивает защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

OPPO Reno14 FS 5G

В случае OPPO Reno14 FS 5G используется 6,57-дюймовая AMOLED панель с разрешением 2372×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на платформе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с GPU Adreno 710. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а емкость встроенного хранилища ─ 512 ГБ.

Камера на задней панели тоже тройная, но немного проще. Главный 50-мегапиксельный модуль дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельным макро модулем. Фронтальная камера ─ 32-мегапиксельная. Reno14 FS 5G оснащен двойной системой вспышки для близких объектов, которая обеспечивает яркость, вдвое большую, чем яркость предыдущего поколения.

Емкость аккумулятора также составляет 6000 мА-ч, а мощность быстрой зарядки ограничена на уровне 45 Вт. Защита от воды и пыли сохранена.

OPPO Reno14 F 5G

Устройство получило 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2372х1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Экран поддерживает типичную яркость до 600 нит и пиковую яркость до 1400 нит. Также заявлено об охвате 100% цветовых диапазонов sRGB и DCI-P3.

Как и версия OPPO Reno14 FS 5G, эта модель получила процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с GPU Adreno 710. Смартфон может содержать 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1. Поддерживается возможность установки карты памяти. Смартфон OPPO Reno14 F 5G имеет батарею емкостью 6000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Есть защита от воды и пыли.

Камера на задней панели тройная. Она включает главный 50-мегапиксельный модуль с 2-осевой OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. Основная камера способна записывать видео до 4K/30p. Камера на передней панели получила 32-мегапиксельный сенсор и автофокус, а запись видео ограничена 1080/30p.

Искусственный интеллект

Производитель особое внимание уделяет ИИ-возможностям серии Reno14. Функция ИИ Livephoto 2.0 использует аппаратное решение Dual Exposure Fusion. Фактически смартфоны серии Reno14 одновременно делают короткий снимок для фиксации движения и длинный снимок для сбора большего количества света, объединяя эти кадры в режиме реального времени. В то же время ИИ Редактор (AI Editor) предлагает набор инструментов для легкой обработки снимков. ИИ Перекомпоновка (AI Recompose) автоматически настраивает пропорции, обрезает и корректирует изображения, исправляя искажения и применяя различные фильтры. Пользователи могут выбирать из нескольких вариантов и получать результат одним кликом.

Благодаря функции ИИ Идеальный кадр (AI Perfect Shot) смартфон может исправить нежелательные выражения лица, закрытые глаза или волосы, закрывающие лицо. ИИ Вырезание изображений (AI Eraser) удаляет нежелательных людей или объекты одним касанием, ИИ Удаление бликов (AI Reflection Remover) находит и устраняет блики стекла, ИИ Улучшение Четкости (AI Clarity Enhancer) использует искусственный интеллект для повышения четкости деталей после обрезки, и ИИ Устранение размытия (AI Unblur) добавляет четкости размытым фотографиям.

Цена

Смартфон Reno14 5G (12/256 ГБ) доступен по цене 29 999 грн. Модель Reno14 FS 5G (12/512 ГБ) стоит 24 999 грн. Версия Reno14 F 5G поступит в продажу позже по цене от 15 999 грн.

На период старта продаж, с 25 августа по 14 сентября 2025 года, все покупатели, которые приобретут OPPO Reno14 или OPPO Reno14 FS, получат наушники OPPO Enco Air4 Pro в подарок и 6 месяцев сервиса защиты экрана. Кроме того, владельцы OPPO Reno14 получат на 3 месяца бесплатно 2 ТБ облачного хранилища и расширенные возможности искусственного интеллекта Google AI Pro.