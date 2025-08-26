Новости Устройства 26.08.2025 comment views icon

OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн

Компания OPPO AED Украина презентовала на украинском рынке серию смартфонов OPPO Reno14. Потребителям будут доступны три модели Reno14 5G, Reno14 FS 5G и Reno14 F 5G. Они позиционируются как смартфоны с искусственным интеллектом.

OPPO Reno14 5G

Модель OPPO Reno14 5G получила 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц, HDR10+, типичную яркость 600 нит и пиковую яркость 1200 нит. За производительность отвечает процессор Dimensity 8350. В Украине будет доступна модель с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 256 ГБ. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP69.

OPPO Reno14, Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

Камера на тыльной панели состоит из трех модулей. Главный имеет сенсор 50 Мп, OIS и объектив f/1.8. Он дополнен 50 Мп перископическим телефото модулем (80 мм, 3,5x, OIS) и 8 Мп сверхширокоугольным модулем с автофокусом. Фронтальная камера также содержит 50 Мп сенсор с автофокусом. Reno14 5G оснащен системой тройной вспышки. Основная и сверхширокоугольная камеры используют двойные вспышки для качественного освещения вблизи. Третий блок — это первая в отрасли специальная вспышка для телефото модуля. Эта система вспышки обеспечивает в 10 раз более высокую яркость, чем решения предыдущего поколения. Это позволяет хорошо осветить удаленные объекты.

Емкость батареи составляет 6000 мА-ч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Новинка имеет толщину 7,32 мм и вес 187 г. Корпус обеспечивает защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

OPPO Reno14 FS 5G

В случае OPPO Reno14 FS 5G используется 6,57-дюймовая AMOLED панель с разрешением 2372×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на платформе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с GPU Adreno 710. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а емкость встроенного хранилища ─ 512 ГБ.

OPPO Reno14, Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

Камера на задней панели тоже тройная, но немного проще. Главный 50-мегапиксельный модуль дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельным макро модулем. Фронтальная камера ─ 32-мегапиксельная. Reno14 FS 5G оснащен двойной системой вспышки для близких объектов, которая обеспечивает яркость, вдвое большую, чем яркость предыдущего поколения.

Емкость аккумулятора также составляет 6000 мА-ч, а мощность быстрой зарядки ограничена на уровне 45 Вт. Защита от воды и пыли сохранена.

OPPO Reno14 F 5G

Устройство получило 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2372х1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Экран поддерживает типичную яркость до 600 нит и пиковую яркость до 1400 нит. Также заявлено об охвате 100% цветовых диапазонов sRGB и DCI-P3.

OPPO Reno14, Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

Как и версия OPPO Reno14 FS 5G, эта модель получила процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с GPU Adreno 710. Смартфон может содержать 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1. Поддерживается возможность установки карты памяти. Смартфон OPPO Reno14 F 5G имеет батарею емкостью 6000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Есть защита от воды и пыли.

Спецпроекты
Огляд застосунку UKRSIB online 2.0: новий вимір банкінгу
«Людям не доведеться жити поруч із будмайданчиком». Кейс Intergal City, що створюють як цілісну екосистему

Камера на задней панели тройная. Она включает главный 50-мегапиксельный модуль с 2-осевой OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. Основная камера способна записывать видео до 4K/30p. Камера на передней панели получила 32-мегапиксельный сенсор и автофокус, а запись видео ограничена 1080/30p.

Искусственный интеллект

Производитель особое внимание уделяет ИИ-возможностям серии Reno14. Функция ИИ Livephoto 2.0 использует аппаратное решение Dual Exposure Fusion. Фактически смартфоны серии Reno14 одновременно делают короткий снимок для фиксации движения и длинный снимок для сбора большего количества света, объединяя эти кадры в режиме реального времени. В то же время ИИ Редактор (AI Editor) предлагает набор инструментов для легкой обработки снимков. ИИ Перекомпоновка (AI Recompose) автоматически настраивает пропорции, обрезает и корректирует изображения, исправляя искажения и применяя различные фильтры. Пользователи могут выбирать из нескольких вариантов и получать результат одним кликом.

Благодаря функции ИИ Идеальный кадр (AI Perfect Shot) смартфон может исправить нежелательные выражения лица, закрытые глаза или волосы, закрывающие лицо. ИИ Вырезание изображений (AI Eraser) удаляет нежелательных людей или объекты одним касанием, ИИ Удаление бликов (AI Reflection Remover) находит и устраняет блики стекла, ИИ Улучшение Четкости (AI Clarity Enhancer) использует искусственный интеллект для повышения четкости деталей после обрезки, и ИИ Устранение размытия (AI Unblur) добавляет четкости размытым фотографиям.

Цена

Смартфон Reno14 5G (12/256 ГБ) доступен по цене 29 999 грн. Модель Reno14 FS 5G (12/512 ГБ) стоит 24 999 грн. Версия Reno14 F 5G поступит в продажу позже по цене от 15 999 грн.

OPPO Reno14, Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн

На период старта продаж, с 25 августа по 14 сентября 2025 года, все покупатели, которые приобретут OPPO Reno14 или OPPO Reno14 FS, получат наушники OPPO Enco Air4 Pro в подарок и 6 месяцев сервиса защиты экрана. Кроме того, владельцы OPPO Reno14 получат на 3 месяца бесплатно 2 ТБ облачного хранилища и расширенные возможности искусственного интеллекта Google AI Pro.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280
Дрон доставил 42-килограммовый электровелосипед для эвакуации раненого бойца
Смартфоны Sony Xperia идут из Европы — но не все
Apple iPhone теперь кассовый аппарат — Monobank запускает «Терминал в смартфоне» для iOS
OPPO A5 и A5x уже в Украине — прочная защита и батарея на 6000 мА-ч от 6499 грн
Официальные рендеры Xiaomi Redmi 15 — две версии, 7000 мАч, от $215
Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте
Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
Встречайте iPhone 17 Pro! Подделка вышла раньше оригинала
Google Pixel 10 принудительно замедляет зарядку после 200 циклов, и это нельзя выключить
Представлен Moto G100 Pro — сверхъяркий OLED и большая батарея от $195
Глава компании тизерит Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман может выйти раньше, чем в прошлые годы
Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками
В Украине заработала "Дія.Картка": единая карта для (почти) всех государственных выплат
Apple судится с бывшим сотрудником из-за передачи секретов часов Oppo
Возвращение BlackBerry Passport — смартфон Titan 2 воспроизводит форму и физическую клавиатуру легенды с Android
Вышел Fairphone 6 — модульный смартфон за €600 получил систему аксессуаров
Google представила Pixel 10 Pro Fold по цене от $1799 — мощный, прочный и яркий, но в октябре
Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro и Pro+: батарея 7000 мА-ч и цена от $210
Ugreen выпустила первый беспроводной павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — но пока нечего заряжать
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить