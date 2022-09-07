Qualcomm представила Snapdragon 6 Gen 1 и 4 Gen 1 — более доступные мобильные платформы с поддержкой ИИ, 5G, Wi-Fi 6E и фото 200 МП

Следующее поколение процессоров Qualcomm реализует флагманские функции на большем количестве смартфонов среднего класса. Производитель анонсировал два новых чипа: Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 1. В их состав входят схемы искусственного интеллекта и аппаратная поддержка 5G.

Более мощный Snapdragon 6 Gen 1 поддерживает фото с разрешением до 200 МП и захват видео в HDR. Он снабжен «интуитивной помощью ИИ» – функция настраивает устройство в зависимости от пользовательской активности. По утверждению Qualcomm, новая SoC работает на 40% быстрее, чем Snapdragon 695, а встроенный графический процессор на 35% быстрее предшественника.

Snapdragon 4 Gen 1 ориентирован на длительное время автономной работы. Он также оснащен функциями ИИ и поддерживает фото до 108 МП. Прирост производительности по сравнению с Snapdragon 480 Plus – 15% у процессора и 10% у графического ядра.

Курс UI/UX Design Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Хотя оба набора микросхем могут подключаться к 5G, только Snapdragon 6 Gen 1 поддерживает как миллиметровые волны (mmWave), так и диапазон частот ниже 6 ГГц (Sub-6GHz) для более быстрого подключения. Чип серии 4 ограничен только диапазоном ниже 6 ГГц. Только Snapdragon 6 Gen 1 поддерживает стандарт Wi-Fi 6E – 4 Gen 1 работает лишь с Wi-Fi 5.

Ожидается, что Snapdragon 4 Gen 1 выйдет к концу этого года, а 6 Gen 1 – в начале следующего. О конкретных смартфонах или других устройствах с новыми процессорами пока ничего не известно.

Источник: GSMArena