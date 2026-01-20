OPPO Reno15 уже в Украине: предзаказ от 17 999 грн

Новости Устройства 20.01.2026 comment views icon

В Украине открылись предзаказы на новую серию смартфонов Reno15. В линейку входят четыре модели: Reno15 Pro 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G и Reno15 F 5G. OPPO позиционирует Reno15 как универсальный инструмент для креаторов. Смартфоны помогают снимать, редактировать и публиковать контент быстро и без лишних шагов.

Серия Reno15 развивает дизайн Reno14 и предлагает оформление, вдохновленное полярным сиянием. Корпус меняет вид в зависимости от освещения и выглядит «живым» в руке. Задняя панель изготовлена из цельного скульптурного стекла.

Самая компактная версия Reno15 Pro 5G получила 6,32-дюймовый дисплей. Reno15 5G, Reno15 FS 5G и Reno15 F 5G оснащены 6,59- и 6,57-дюймовыми дисплеями с частотой 120 Гц. Все модели защищены от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Технология Splash Touch позволяет пользоваться экраном даже мокрыми руками.

Reno15 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 8450, предлагает 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Другие версии имеют 8 ГБ оперативной памяти, а хранилище доступно в версиях 256 ГБ или 512 ГБ. Новые смартфоны оснащены аккумуляторами емкостью до 6500 мА-ч и поддерживают быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт.

Главная ставка серии Reno15 — камера. 50 МП ультраширокоугольная фронтальная камера с углом обзора 100° позволяет вместить компанию людей или пейзаж без селфи-палки. И еще производитель упоминает о фронтальной вспышке. Модели Reno15 Pro 5G и Reno15 5G получили 50 МП телефото-камеру с перископической оптикой. Фокусное расстояние близко к классическим 85 мм. Есть 3,5-кратный оптический зум и до 120-кратного цифрового. Reno15 Pro 5G дополнительно оснащен 200 МП основной камерой.

Система AI Flash Photography 2.0 использует двойную вспышку, благодаря чему свет выглядит мягче. Еще на влогеров ориентированы Reno Portrait Engine и алгоритм улучшения тона кожи сохраняют естественную текстуру лица.

Функция AI Portrait Glow анализирует сложное освещение и добавляет световые акценты. Popout-эффекты позволяют создавать многослойные композиции, где объект выходит за пределы кадра. AI Motion Photo Popout создает динамические коллажи. AI Motion Photo Eraser удаляет лишние объекты из всего клипа. AI Motion Photo Slow-M превращает движущиеся фото в плавные кинематографические сцены.

Новинки работают под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 с Trinity Engine, который оптимизирует нагрузку на чип и батарею. Из дополнительных программных функций упоминают O+ Connect, обеспечивающую быстрый обмен файлами между OPPO и iOS. Есть зеркалирование экрана и удаленное управление ПК на macOS и Windows.

Дополнительно предлагаются разнообразные ИИ-функции. AI Mind Space активируется свайпом тремя пальцами. Он сохраняет идеи, заметки и фрагменты из разных приложений в одном месте. Также доступны AI Translate, AI Recording, AI Call Assistant и AI VoiceScribe. Все функции работают через Private Computing Cloud OPPO с защитой персональных данных.

Предзаказ на смартфоны OPPO Reno15 в Украине продолжается до 25 января 2026 года.

  • OPPO Reno15 Pro 12/512 ГБ — 39 999 грн
    Подарок: OPPO Pad SE 6/128 ГБ LTE + 6 месяцев защиты дисплея
  • OPPO Reno15 8/512 ГБ — 29 999 грн
    Подарок: OPPO Pad SE 4/128 ГБ Wi-Fi + 6 месяцев защиты дисплея + 6 месяцев защиты дисплея
  • OPPO Reno15 FS 8/512 ГБ — 19 999 грн
    Подарок: OPPO Enco Air4 Pro + 6 месяцев защиты дисплея
  • OPPO Reno15 F 8/256 ГБ — 17 999 грн
    Подарок: OPPO Enco Air4 + 6 месяцев защиты дисплея

Заказчикам доступны цвета Aurora Blue, Aurora White, Twilight Black, Dusk Black.

