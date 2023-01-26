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Опубликован 6-минутный трейлер Forza Motorsport, игра выйдет в 2023 году

Опубликован 6-минутный трейлер Forza Motorsport, игра выйдет в 2023 году

Следующая игра серии Forza под названием Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X/S и ПК на протяжении 2023 года. Соответствующий анонс был сделан во время проведения конференции для разработчиков Xbox Developer Direct. Кроме того, представлен трейлер игры.

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Опубликован 6-минутный трейлер Forza Motorsport, игра выйдет в 2023 году

Разработчики из Turn 10 Studios описывают Forza Motorsport как «самую технически совершенную гоночную игру из когда-либо созданных». На момент запуска игра будет включать в себя более 500 автомобилей. Также она принесёт в игровой процесс всевозможные мелкие детали, такие как реалистичное скопление грязи и сколы краски. Также будет 20 гоночных сред, в том числе 5 совершенно новых для серии, например, в Южной Африке. Ещё нам обещают «полностью динамические» погодные условия и смену циклов дня и ночи.

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Что касается графической составляющей, разработчики обещают вывод изображения в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Также заявлена поддержка трассировки лучей.

Источник: The Verge


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