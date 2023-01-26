Опубликован 6-минутный трейлер Forza Motorsport, игра выйдет в 2023 году

Следующая игра серии Forza под названием Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X/S и ПК на протяжении 2023 года. Соответствующий анонс был сделан во время проведения конференции для разработчиков Xbox Developer Direct. Кроме того, представлен трейлер игры.

Разработчики из Turn 10 Studios описывают Forza Motorsport как «самую технически совершенную гоночную игру из когда-либо созданных». На момент запуска игра будет включать в себя более 500 автомобилей. Также она принесёт в игровой процесс всевозможные мелкие детали, такие как реалистичное скопление грязи и сколы краски. Также будет 20 гоночных сред, в том числе 5 совершенно новых для серии, например, в Южной Африке. Ещё нам обещают «полностью динамические» погодные условия и смену циклов дня и ночи.

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Что касается графической составляющей, разработчики обещают вывод изображения в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Также заявлена поддержка трассировки лучей.

Источник: The Verge