Организаторы Олимпиады-2020 могут задействовать распознавание лиц для идентификации участников

Технологии распознавания лиц постепенно получают все большее распространение и все чаще задействуется в качестве надежного способа биометрической идентификации самыми разными компаниями и организациями. Весьма вероятно, что Япония задействует распознавание лиц для подтверждения личности сотни тысяч спортсменов, официальных лиц и журналистов, которые поедут на летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в 2020 году. Об этом со ссылкой на источники, близкие к организационному комитету, пишет издание The Japan Times.

Ожидается, что Летнюю Олимпиаду 2020 года посетит 300 – 400 тыс. человек, не считая зрителей, и организаторы опасаются, что передача пропуска другим лица или потенциальная возможность его кражи могут привести к различным проблемам безопасности. Организаторы убеждены, что технология распознавания лиц не только предотвратит подобные проблемы, но и сократит время ожидания в очередях.

Сообщается, что распознавание лиц не будет применяться в отношении зрителей, а прототип системы был протестирован еще во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году – ее использовали на входе в «Японский дом».

Разработчиком системы выступает японская компания NEC Corporation, которая уже сотрудничает с Министерством внутренней безопасности США, полицейскими управлениями Чикаго и Джорджии, а также американской сетью закусочных CaliBurger.

Об инициативе пока не было объявлено официально, так что пока неясно, каким образом организаторы планируют решить все проблемные вопросы, включая вопрос конфиденциальности, связанные с использованием технологии. Также неизвестно, есть ли у комитета полномочия сделать процедуру обязательной, либо же у участников будет право отказаться от сканирования лиц для наполнения базы.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Источник: Engadget