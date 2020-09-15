Осенняя презентация Google пройдет 30 сентября

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И снова авторитетный аналитик и инсайдер Джон Проссер оказался прав — традиционная осенняя презентация новых Pixel и прочих новинок действительно пройдет 30 сентября. Сегодня ночью Google разослала приглашения.

Естественно, само шоу будет виртуальным. Трансляция начнется в 21:00 по киевскому времени.

На презентации состоится полноценный анонс смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G, которые Google номинально анонсировала в прошлом месяце вместе с Pixel 4a за $350. Модель Pixel 4a 5G за $500, если верить слухам и утечкам, окажется слегка улучшенной версией Pixel 4a с более крупным экраном, двойной основной камерой и поддержкой 5G.

Что же касается Pixel 5, ни дизайн, ни технические характеристики новинки уже давно не представляют секрета. Новинка построена на среднеуровневой SoC Snapdragon 765G. В этом году Google обойдется без полноценного флагмана в линейке Pixel. Что из этого получится, покажет время.

Также в рамках презентации ожидается анонс нового поколения медиаплеера Google Chromecast, известного под кодовым названием Sabrina, вместе с пультом для управления ним, а также новой умной колонки Nest, которая окажется чем-то средним между Nest Mini и Google Home Max.