Новый Google Chromecast (Sabrina) на Android TV прошел сертификацию FCC

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Готовящаяся к выходу миниатюрная телевизионная приставка Google на Android TV, известная под кодовым названием Sabrina, получила сертификат Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC), что указывает на скорый выход устройства. Ожидается, что устройство выйдет на рынок под брендом Chromecast, заменив модель нынешнего поколения.

В прошлом месяце на XDA Developers проскакивали качественные изображения самого устройства, а также нового интерфейса Android TV. Напомним, обновление Android TV вышло ранее в этом месяце, и ранее мы слышали, что в будущем Google собирается переименовать свою ОС для телевизоров Android TV в Google TV.

В базе данных FCC грядущая новинка проходит под каталожным номером GZRNL. Одновременно с приставкой было сертифицировано еще одно устройство под модельным номером G9N9N. Ожидается, что за этим цифробуквенным индексом скрывается пульт для управления приставкой.

Новая модель, если судить по утечкам, выполнена в корпусе овальной формы, а не круглой, как у нынешнего поколения Chromecast. Кроме того, в новом поколении Chromecast станет полностью самостоятельным устройством. То есть, для запуска контента на экран телевизора больше не потребуется использовать смартфон. Устройство будет работать под управлением полноценной ОС Android TV.

По предварительным данным, аппаратным базисом нового Google Chromecast выступит SoC Amlogic S905X2 с четырьмя ядрами Cortex-A53 и GPU Mali-G31MP2, дополненная 2 ГБ ОЗУ. Также упоминается поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1 и фирменного потокового игрового сервиса Stadia. За новый Chromecast, по слухам, Google попросит $80. Новинка станет альтернативой более дорогостоящим приставкам Nvidia Shield, стартующим от $150. Также можно вспомнить о 60-долларовой приставке Xiaomi Mi Box S, которую Google не так давно продвигала сама, и Xiaomi Mi TV Stick в формате «HDMI-донгла» за 1 199 грн.

Новый Chromecast могут показать вместе со смартфонами Pixel 5 в октябре, а, возможно, его анонс состоится даже раньше.

Источник: The Verge