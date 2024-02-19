Основатель SoftBank хочет создать предприятие стоимостью $100 млрд по выпуску чипов для искусственного интеллекта

Основатель SoftBank Group Масайоси Сон ищет $100 млрд, чтобы профинансировать предприятие по производству чипов для систем искусственного интеллекта и составить конкуренцию Nvidia.

Проект под кодовым названием Izanagi знаменует собой следующее крупное начинание миллиардера, поскольку SoftBank резко сокращает инвестиции в стартапы. Сон планирует создать компанию, которая сможет дополнить подразделение Arm Holdings по разработке чипов и позволит построить фабрику по производству чипов для искусственного интеллекта. Об этом сообщают осведомленные источники. По одному из рассматриваемых сценариев, SoftBank предоставит $30 млрд, а остальные $70 млрд, возможно, поступят от учреждений на Ближнем Востоке.

В случае успеха этот проект станет одной из крупнейших инвестиций в сферу искусственного интеллекта с момента появления ChatGPT, превзойдя недавнюю инвестицию Microsoft в OpenAI в размере более $10 млрд. Сон назвал проект в честь Izanagi, японского бога творения и жизни, отчасти потому, что он содержит инициалы общего искусственного интеллекта.

Детали о том, как будет финансироваться проект, или куда будут потрачены деньги, еще должны быть определены. Источники говорят, что Сон постоянно разрабатывает многочисленные инвестиционные идеи и стратегии, чтобы усилить доступ Arm на рынок искусственного интеллекта, и постоянно изучает различные типы чипов нового поколения. Непонятно, какая компания или компании будут играть центральную роль в разработке технологии, необходимой для того, чтобы бросить вызов Nvidia ─ несомненно лидеру высококлассных ускорителей ИИ.

Источник: bloomberg

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