Основатели Instagram закрывают новостное приложение Artifact — через год после запуска

Программа использовала искусственный интеллект, чтобы подбирать предложения новостей для пользователей, но не получила достаточно внимания.

«‎Мы создали то, что нравится основной группе пользователей, но пришли к выводу, что рыночные возможности недостаточно велики, чтобы оправдать продолжение инвестиций», — написал генеральный директор Кевин Систром в блоге.

В настоящее время пользователи Artifact больше не могут добавлять новые комментарии или публикации, однако в «режиме чтения» приложением можно пользоваться до конца февраля.

Кевин Систром и Майк Кригер продали Instagram за $750 млн и в 2018 году ушли из Facebook из-за «сложностей в отношениях». Впоследствии разработчики создали собственный стартап, изучающий идеи для социальных приложений нового поколения. Их первый продукт Artifact заработал в феврале прошлого года, и впоследствии регулярно получал новые функции — например, ИИ-резюме статей или отметки для кликбейтных заголовков и т.д.

Однако публикации и комментарии требовали большей модерации, а у компании не было для этого свободного персонала. Систром говорит, что команду из 8 человек, работавшую над Artifact, «распустят», а он тем временем сосредоточится на создании «новых продуктов и идей в сфере искусственного интеллекта».

Источник: The Verge