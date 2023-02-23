Artifact — новостное ИИ-приложение от основателей Instagram — теперь доступно всем пользователям на iOS и Android

Artifact отменил список ожидания, и теперь каждый может попробовать приложение с искусственным интеллектом, который предлагает более персонализированную ленту новостей.

Соучредители Instagram Кевин Систром и Майк Кригер продали соцсеть за 750 млн долларов и в 2018 году оставили Facebook из-за «сложностей в отношениях». Впоследствии разработчики создали собственный стартап, изучающий идеи для социальных приложений нового поколения. Их первый продукт Artifact — соцсеть, использующая машинное обучение для того, чтобы сделать новостную ленту персональной. Программа была запущена в прошлом месяце с доступом через список ожидания, однако сейчас ее могут скачать все желающие.

В приложении есть вкладка «Домашняя страница» с лентой статей, которые, по мнению ИИ Artifact, вам понравятся; вкладка «Заголовки», где собраны коллекции статей по темам; а также вкладка «Профиль», которая визуализирует вашу историю просмотров, после того как вы прочтете 10 материалов.

В приложении предлагают оценивать статьи, чтобы увидеть больше или меньше подобных материалов в будущем. Также можно синхронизировать свои контакты с программой и она будет сообщать о статьях, популярных в вашей сети.

Artifact — бесплатный, и уже сейчас доступен для загрузки на iOS и Android.

Источник: The Verge