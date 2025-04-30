Основателю обанкротившейся криптоплатформы Celsius Network Александру Машинскому грозит 20 лет заключения

Основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной кредитной платформы Celsius Network может сесть за решетку на 20 лет за ложь и корыстные действия. Александр Машинский, которому сейчас 59 лет, уверял тысячи клиентов своей компании, что их деньги в безопасности и защищены. Это побудило их инвестировать в Celsius $20 млрд. А уже в 2022 году компания заявила о банкротстве. Смешно, но Celsius Network пыталась помочь бирже FTX, обанкротившаяся в том же году и вызвавшая бешеный обвал на крипторынке.

Вынесение приговора в федеральном Машинском суде Манхэттена состоится 8 мая.

Прокуроры заявили, что Машинский фальсифицировал доходность Celsius и подвергал средства клиентов риску необеспеченных займов и нераскрытых рыночных ставок. В то же время компания рекламировала себя как современный банк, где люди могли безопасно размещать криптоактивы и получать проценты. Машинский уже признал, что обманывал клиентов с 2018 по 2022 годы. Он также признал незаконное манипулирование ценой нативного токена Celsius, и что продавал монеты CEL по завышенным ценам, чтобы положить в карман около $48 млн.

Защита обвинила в банкротстве Celsius катастрофический спад крипторынка в мае и июне 2022 года.

Кстати, основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид получил за мошенничество 25 лет заключения.

Источник: AP