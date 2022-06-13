Платформа Celsius приостановила вывод средств и переводы между счетами – стоимость токена CEL упала более чем в 2 раза

Рынок криптовалют продолжает штормить. В то время как стоимость Bitcoin опустилась до $25 тыс. а Ethereum – до $1300, Binance приостановила вывод Bitcoin в сети $BTC, платформа Celsius вовсе приостановила операции.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

Отмечается, что в связи с экстремальными рыночными условиями CelsiusNetwork приостанавливает снятие средств, обмен и переводы между счетами. Всё это якобы делается в интересах сообщества, чтобы сохранить возможность вывода средств в дальнейшем. При этом деятельность платформы продолжается.

«Мы понимаем, что это неприятная новость, но считаем, что наше решение приостановить снятие средств, обмен и переводы между учётными записями — это самое ответственное действие, которое мы можем предпринять для защиты нашего сообщества. Мы работаем с единственной целью: защитить и сохранить активы для выполнения наших обязательств перед клиентами. Наша конечная цель — как можно быстрее стабилизировать ликвидность и восстановить снятие средств, обмен и переводы между счетами», — говорится в заявлении команды.

Вместе с тем журналист Колин Ву сообщил, что на протяжении последних трёх дней администрация Celsius перевела около 104 тыс. монет ETH и 9,5 тыс. WBTC на биржу FTX.

В связи с этими событиями стоимость токена платформы CEL упала с $0,475 до $0,09. Затем последовала коррекция до уровня $0,18.

Также следует отметить, что платформа Nexo, являющаяся конкурентом Celsius, высказала готовность приобрести все её кредитные активы.