Новости

Платформа Celsius приостановила вывод средств и переводы между счетами – стоимость токена CEL упала более чем в 2 раза

Платформа Celsius приостановила вывод средств и переводы между счетами – стоимость токена CEL упала более чем в 2 раза

Рынок криптовалют продолжает штормить. В то время как стоимость Bitcoin опустилась до $25 тыс. а Ethereum – до $1300, Binance приостановила вывод Bitcoin в сети $BTC, платформа Celsius вовсе приостановила операции.

Отмечается, что в связи с экстремальными рыночными условиями CelsiusNetwork приостанавливает снятие средств, обмен и переводы между счетами. Всё это якобы делается в интересах сообщества, чтобы сохранить возможность вывода средств в дальнейшем. При этом деятельность платформы продолжается.

«Мы понимаем, что это неприятная новость, но считаем, что наше решение приостановить снятие средств, обмен и переводы между учётными записями — это самое ответственное действие, которое мы можем предпринять для защиты нашего сообщества. Мы работаем с единственной целью: защитить и сохранить активы для выполнения наших обязательств перед клиентами. Наша конечная цель — как можно быстрее стабилизировать ликвидность и восстановить снятие средств, обмен и переводы между счетами», — говорится в заявлении команды.

Вместе с тем журналист Колин Ву сообщил, что на протяжении последних трёх дней администрация Celsius перевела около 104 тыс. монет ETH и 9,5 тыс. WBTC на биржу FTX.

В связи с этими событиями стоимость токена платформы CEL упала с $0,475 до $0,09. Затем последовала коррекция до уровня $0,18.

Также следует отметить, что платформа Nexo, являющаяся конкурентом Celsius, высказала готовность приобрести все её кредитные активы.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить