Платформа Celsius приостановила вывод средств и переводы между счетами – стоимость токена CEL упала более чем в 2 раза

Рынок криптовалют продолжает штормить. В то время как стоимость Bitcoin опустилась до $25 тыс. а Ethereum – до $1300, Binance приостановила вывод Bitcoin в сети $BTC, платформа Celsius вовсе приостановила операции.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022