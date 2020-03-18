От $1,5 тыс. до $30 тыс. Объявлены цены на новые OLED-телевизоры LG 2020 года

На прошлой неделе LG объявила о скором начале продаж новой флагманской линейки 4K и 8K OLED-телевизоров 2020 модельного года, но подробности о ценах и сроках начала продаж остались за кадром. Теперь же компания рассказала о том, сколько будут стоить ее новые OLED-телевизоры, а также когда они поступят в продажу. Обращаем внимание, что в таблице ниже указаны цены для рынка США, поэтому в украинской рознице новые телевизоры LG окажутся несколько дороже.

Серия Модельный номер Диагональ экрана, дюймы Цена, $ Начало поставок BX OLED55BXPUA 55 $1,500 Май BX OLED65BXPUA 65 $2,300 Май CX OLED48CXPUA 48 $1,500 Июнь CX OLED55CXPUA 55 $1,800 Март CX OLED65CXPUA 65 $2,800 Апрель CX OLED77CXPUA 77 $5,000 Май GX OLED55GXPUA 55 $2,500 Апрель GX OLED65GXPUA 65 $3,500 Апрель GX OLED77GXPUA 77 $6,000 Апрель WX OLED65WXPUA 65 $5,000 Июнь ZX (8K) OLED77GXPUA 77 $20,000 Май ZX (8K) OLEDGXPUA 85 $30,000 Май

Как видим, первой в продажу поступит 55-дюймовая модель CX за $1 800 — в марте. Затем постепенно подтянутся остальные. Последними (в июне) на рынок выйдут интерьерная 65-дюймовая модель серии WX и самая компактная и самая доступная модель массовой линейки CX с диагональю экрана 48 дюймов и разрешением 4K. Последняя оценивается в $1500, что в общем-то не так и дешево (для сравнения, 55-дюймовый QLED-телевизор Xiaomi стоит $530).

О ключевых особенностях новых OLED-телевизоров LG 2020 года мы уже рассказали в предыдущем материале.