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От $1,5 тыс. до $30 тыс. Объявлены цены на новые OLED-телевизоры LG 2020 года

От $1,5 тыс. до $30 тыс. Объявлены цены на новые OLED-телевизоры LG 2020 года

От $1,5 тыс. до $30 тыс. Объявлены цены на новые OLED-телевизоры LG 2020 года


На прошлой неделе LG объявила о скором начале продаж новой флагманской линейки 4K и 8K OLED-телевизоров 2020 модельного года, но подробности о ценах и сроках начала продаж остались за кадром. Теперь же компания рассказала о том, сколько будут стоить ее новые OLED-телевизоры, а также когда они поступят в продажу. Обращаем внимание, что в таблице ниже указаны цены для рынка США, поэтому в украинской рознице новые телевизоры LG окажутся несколько дороже.

Модельный ряд OLED-телевизоров LG 2020 года

СерияМодельный номерДиагональ экрана, дюймыЦена, $Начало поставок
BXOLED55BXPUA55$1,500Май
BXOLED65BXPUA65$2,300Май
CXOLED48CXPUA48$1,500Июнь
CXOLED55CXPUA55$1,800Март
CXOLED65CXPUA65$2,800Апрель
CXOLED77CXPUA77$5,000Май
GXOLED55GXPUA55$2,500Апрель
GXOLED65GXPUA65$3,500Апрель
GXOLED77GXPUA77$6,000Апрель
WXOLED65WXPUA65$5,000Июнь
ZX (8K)OLED77GXPUA77$20,000Май
ZX (8K)OLEDGXPUA85$30,000Май

Как видим, первой в продажу поступит 55-дюймовая модель CX за $1 800 — в марте. Затем постепенно подтянутся остальные. Последними (в июне) на рынок выйдут интерьерная 65-дюймовая модель серии WX и самая компактная и самая доступная модель массовой линейки CX с диагональю экрана 48 дюймов и разрешением 4K. Последняя оценивается в $1500, что в общем-то не так и дешево (для сравнения, 55-дюймовый QLED-телевизор Xiaomi стоит $530).

О ключевых особенностях новых OLED-телевизоров LG 2020 года мы уже рассказали в предыдущем материале.

Источник: CNET

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