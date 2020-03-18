От $1,5 тыс. до $30 тыс. Объявлены цены на новые OLED-телевизоры LG 2020 года
На прошлой неделе LG объявила о скором начале продаж новой флагманской линейки 4K и 8K OLED-телевизоров 2020 модельного года, но подробности о ценах и сроках начала продаж остались за кадром. Теперь же компания рассказала о том, сколько будут стоить ее новые OLED-телевизоры, а также когда они поступят в продажу. Обращаем внимание, что в таблице ниже указаны цены для рынка США, поэтому в украинской рознице новые телевизоры LG окажутся несколько дороже.
Модельный ряд OLED-телевизоров LG 2020 года
|Серия
|Модельный номер
|Диагональ экрана, дюймы
|Цена, $
|Начало поставок
|BX
|OLED55BXPUA
|55
|$1,500
|Май
|BX
|OLED65BXPUA
|65
|$2,300
|Май
|CX
|OLED48CXPUA
|48
|$1,500
|Июнь
|CX
|OLED55CXPUA
|55
|$1,800
|Март
|CX
|OLED65CXPUA
|65
|$2,800
|Апрель
|CX
|OLED77CXPUA
|77
|$5,000
|Май
|GX
|OLED55GXPUA
|55
|$2,500
|Апрель
|GX
|OLED65GXPUA
|65
|$3,500
|Апрель
|GX
|OLED77GXPUA
|77
|$6,000
|Апрель
|WX
|OLED65WXPUA
|65
|$5,000
|Июнь
|ZX (8K)
|OLED77GXPUA
|77
|$20,000
|Май
|ZX (8K)
|OLEDGXPUA
|85
|$30,000
|Май
Как видим, первой в продажу поступит 55-дюймовая модель CX за $1 800 — в марте. Затем постепенно подтянутся остальные. Последними (в июне) на рынок выйдут интерьерная 65-дюймовая модель серии WX и самая компактная и самая доступная модель массовой линейки CX с диагональю экрана 48 дюймов и разрешением 4K. Последняя оценивается в $1500, что в общем-то не так и дешево (для сравнения, 55-дюймовый QLED-телевизор Xiaomi стоит $530).
О ключевых особенностях новых OLED-телевизоров LG 2020 года мы уже рассказали в предыдущем материале.
Источник: CNET