От 78 999 грн. Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo (UX581GV) с двумя дисплеями начал продаваться в Украине
Компания ASUS представила на выставке Computex 2019 очень необычный ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo, который вдобавок к основному (сенсорному) экрану OLED диагональю 15,6 дюймов разрешением 3840х2160 пикселей и соотношением сторон 16:9 получил дополнительный сверхширокоформатный сенсорный IPS-экран ScreenPad Plus диагональю 14 дюймов разрешением 3840х1100 пикселей (32:9). Ранее мы публиковали первый взгляд на эту модель, в котором детально описывали все особенности и впечатления от конструкции. На днях ASUS ZenBook Pro Duo (UX581GV) поступил в свободную продажу на территории Украины, различные конфигурации уже появились в предложениях украинских ритейлоров.
Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo — имиджевая, а не массовая модель, так что и цена у него соответствующая. В частности, в Украине за ASUS ZenBook Pro Duo придется отдать внушительные 78 999 грн (рекомендованная цена). Это цена базовой конфигурации с процессором Intel Core i7-9750H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ). В топовой версии можно получить производительный CPU Intel Core i9-9980HK, 32 ГБ ОЗУ DDR4 2666 МГц и SSD PCIe x4 объемом 1 ТБ.
Наряду с ASUS ZenBook Pro Duo будет продаваться более младшая модель без слова Pro в названии. Она тоже с двумя экранами, но компактнее и легче. Основной — обычный 14-дюймовый разрешением Full HD, а дополнительный ScreenPad Plus имеет диагональ 12,6 дюйма. Кроме того, технические этот вариант чуть проще. Он должен быть дешевле, но он еще не поступил в продажу и точных данных о цене нет.
Более подробные технические характеристики обеих ноутбуков можно узнать из таблицы ниже:
|Модель ноутбука
|ASUS ZenBook Pro Duo (UX581)
|ASUS ZenBook Duo (UX481)
|Процессор
Intel Core i9-9980HK
Intel Core i7-9750H
Intel® Core i7-10510U
Intel® Core i5-10210U
|Экран
Основной: сенсорный 15.6” OLED 4K (3840 x 2160) 16:9
Дополнительный: сенсорный экран ScreenPad Plus 14” 4K UHD touchscreen
Основной: несенсорный 14” FHD (1920×1080) 16:9
Дополнительный: сенсорный ScreenPad Plus 12.6” FHD
|ОС
Microsoft Windows 10 Home
Microsoft Windows 10 Pro
Microsoft Windows 10 Home
Microsoft Windows 10 Pro
|Видеокарта
|NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6
|NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5
|Оперативная память
|DDR4 2666MHz, до 32 ГБ
|LPDDR3 2133MHz,до 16 ГБ
|Накопитель
1TB PCIe x4 SSD
512GB / 256GB PCIe® x2 SSD
1TB PCIe x4 SSD
512GB / 256GB PCIe® x2 SSD
|Беспроводные интерфейсы
Intel Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0
Вплоть до Intel Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0
|Веб-камера
|ИК-камера с поддержкой Windows Hello
|ИК-камера с поддержкой Windows Hello
|Порты
1 x Thunderbolt 3 USB-C™
2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
1 x обычный HDMI
1 x комбинированный 3,5 мм
1 x разъем питания
1 x USB 3.1 Gen2 Type-C
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A
1 x обычных HDMI
1 x комбинированный 3,5 мм
1 x MicroSD
1 x разъем питания
|Воспроизведение и запись звука
Массив из четырех микрофонов с поддержкой Cortana и Alexa
Аудиосистема Harman Kardon
Массив из четырех микрофонов с поддержкой Cortana и Alexa
Аудиосистема Harman Kardon
|Батарея, Вт*ч
|71
|70
|Размеры, мм
|359х246х24
|323x223x19
|Масса, кг
|2,5
|1,8 кг