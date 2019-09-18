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От 78 999 грн. Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo (UX581GV) с двумя дисплеями начал продаваться в Украине

От 78 999 грн. Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo (UX581GV) с двумя дисплеями начал продаваться в Украине

От 78 999 грн. Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo (UX581GV) с двумя дисплеями начал продаваться в Украине


Компания ASUS представила на выставке Computex 2019 очень необычный ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo, который вдобавок к основному (сенсорному) экрану OLED диагональю 15,6 дюймов разрешением 3840х2160 пикселей и соотношением сторон 16:9 получил дополнительный сверхширокоформатный сенсорный IPS-экран ScreenPad Plus диагональю 14 дюймов разрешением 3840х1100 пикселей (32:9). Ранее мы публиковали первый взгляд на эту модель, в котором детально описывали все особенности и впечатления от конструкции. На днях ASUS ZenBook Pro Duo (UX581GV) поступил в свободную продажу на территории Украины, различные конфигурации уже появились в предложениях украинских ритейлоров.

Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo — имиджевая, а не массовая модель, так что и цена у него соответствующая. В частности, в Украине за ASUS ZenBook Pro Duo придется отдать внушительные 78 999 грн (рекомендованная цена). Это цена базовой конфигурации с процессором Intel Core i7-9750H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ). В топовой версии можно получить производительный CPU Intel Core i9-9980HK, 32 ГБ ОЗУ DDR4 2666 МГц и SSD PCIe x4 объемом 1 ТБ.

Наряду с ASUS ZenBook Pro Duo будет продаваться более младшая модель без слова Pro в названии. Она тоже с двумя экранами, но компактнее и легче. Основной — обычный 14-дюймовый разрешением Full HD, а дополнительный ScreenPad Plus имеет диагональ 12,6 дюйма. Кроме того, технические этот вариант чуть проще. Он должен быть дешевле, но он еще не поступил в продажу и точных данных о цене нет.

Более подробные технические характеристики обеих ноутбуков можно узнать из таблицы ниже:

 

Модель ноутбукаASUS ZenBook Pro Duo (UX581)ASUS ZenBook Duo (UX481)
Процессор

Intel Core i9-9980HK

Intel Core i7-9750H

Intel® Core i7-10510U

Intel® Core i5-10210U

Экран

Основной: сенсорный 15.6” OLED 4K (3840 x 2160) 16:9

Дополнительный: сенсорный экран ScreenPad Plus 14” 4K UHD touchscreen

Основной: несенсорный 14” FHD (1920×1080) 16:9

Дополнительный: сенсорный ScreenPad Plus 12.6” FHD

ОС

Microsoft Windows 10 Home

Microsoft Windows 10 Pro

Microsoft Windows 10 Home

Microsoft Windows 10 Pro

ВидеокартаNVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5
Оперативная памятьDDR4 2666MHz, до 32 ГБLPDDR3 2133MHz,до 16 ГБ
Накопитель

1TB PCIe x4 SSD

512GB / 256GB PCIe® x2 SSD

1TB PCIe x4 SSD

512GB / 256GB PCIe® x2 SSD

Беспроводные интерфейсы

Intel Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.0

Вплоть до Intel Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.0

Веб-камераИК-камера с поддержкой Windows HelloИК-камера с поддержкой Windows Hello
Порты

1 x Thunderbolt 3 USB-C™

2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A

1 x обычный HDMI

1 x комбинированный 3,5 мм

1 x разъем питания

1 x USB 3.1 Gen2 Type-C

1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A

1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A

1 x обычных HDMI

1 x комбинированный 3,5 мм

1 x MicroSD

1 x разъем питания

Воспроизведение и запись звука

Массив из четырех микрофонов с поддержкой Cortana и Alexa

Аудиосистема Harman Kardon

Массив из четырех микрофонов с поддержкой Cortana и Alexa

Аудиосистема Harman Kardon

 

Батарея, Вт*ч7170
Размеры, мм359х246х24323x223x19
Масса, кг2,51,8 кг
ASUS ZenBook Pro Duo 15 UX581GV Celestial Blue (UX581GV-H2001T)
Ноутбуки, ультрабуки на
от 97 999 грн
Предложений: 2
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