От 78 999 грн. Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo (UX581GV) с двумя дисплеями начал продаваться в Украине

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Компания ASUS представила на выставке Computex 2019 очень необычный ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo, который вдобавок к основному (сенсорному) экрану OLED диагональю 15,6 дюймов разрешением 3840х2160 пикселей и соотношением сторон 16:9 получил дополнительный сверхширокоформатный сенсорный IPS-экран ScreenPad Plus диагональю 14 дюймов разрешением 3840х1100 пикселей (32:9). Ранее мы публиковали первый взгляд на эту модель, в котором детально описывали все особенности и впечатления от конструкции. На днях ASUS ZenBook Pro Duo (UX581GV) поступил в свободную продажу на территории Украины, различные конфигурации уже появились в предложениях украинских ритейлоров.

Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo — имиджевая, а не массовая модель, так что и цена у него соответствующая. В частности, в Украине за ASUS ZenBook Pro Duo придется отдать внушительные 78 999 грн (рекомендованная цена). Это цена базовой конфигурации с процессором Intel Core i7-9750H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ). В топовой версии можно получить производительный CPU Intel Core i9-9980HK, 32 ГБ ОЗУ DDR4 2666 МГц и SSD PCIe x4 объемом 1 ТБ.

Наряду с ASUS ZenBook Pro Duo будет продаваться более младшая модель без слова Pro в названии. Она тоже с двумя экранами, но компактнее и легче. Основной — обычный 14-дюймовый разрешением Full HD, а дополнительный ScreenPad Plus имеет диагональ 12,6 дюйма. Кроме того, технические этот вариант чуть проще. Он должен быть дешевле, но он еще не поступил в продажу и точных данных о цене нет.

Более подробные технические характеристики обеих ноутбуков можно узнать из таблицы ниже: