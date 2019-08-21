Отчет Xiaomi. Компания не смогла нарастить поставки смартфонов в минувшем квартале, чистая прибыль обвалилась на 87%





Китайская компания Xiaomi опубликовала отчет за минувший квартал. И второй квартал 2019 года закончился для производителя далеко не так успешно, как предыдущие.

Итак, за отчетный период Xiaomi, которая по-прежнему зарабатывает в основном на смартфонах, составила 51,95 млрд юаней (около $7,36 млрд), что на 15% больше показателя годичной давности, равного 45,24 млрд юаней. В то же время результат не оправдал ожиданий аналитиков, которые прогнозировали этот показатель на уровне 53,52 млрд юаней. Для сравнения, по итогам первого квартала 2019 года рост выручки в годовом выражении был почти вдвое выше — 27%. Чистая прибыль и вовсе рухнула на впечатляющие 87%, до 1,96 млрд юаней ($277,5 млн). С другой стороны, скорректированный показатель (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) составил 3,64 млрд юаней, что почти на 33% выше ожиданий аналитиков. Они прогнозировали его на уровне 2,74 млрд юаней.

Как было отмечено выше, основой доход Xiaomi приносят смартфоны. Несмотря на успех линейки Redmi Note 7 и флагманской серии Xiaomi Mi 9, поставки смартфонов остались на прошлогоднем уровне — 32 млн единиц. Справедливости ради, это больше, чем в первом квартале 2019 года (27,5 млн). Теперь становится ясно, почему Xiaomi торопится с выпуском обновленной линейки Redmi Note 8, которую представят уже 29 августа. Очевидно, что Redmi Note 8 и флагманская модель Mi Mix 4, которая выйдет в сентябре, призваны подстегнуть спрос.

Самыми очевидными факторами неутешительной для Xiaomi ситуации являются замедление рынка смартфонов в целом и снижением продаж Xiaomi на домашнем рынке Китая. Ситуация с конфликтом между США и Huawei привела к тому, что в Китае все массово начали покупать смартфоны Huawei и Honor, чтобы поддержать национального производителя. По данным аналитиков IDC, общая доля Huawei и Honor во втором квартале на рынке Китая увеличилась до 37% с 27,4% годом ранее.

Как известно, в число приоритетных для Xiaomi направлений сейчас входят ИИ и устройства умного дома. Собственно, в следующие пять лет Xiaomi намерена инвестировать в разработки, связанные с ИИ, 10 млрд юаней ($1,5 млрд). И не зря производитель так интересуется этой областью. В минувшем квартале выручка бизнеса, связанного с выпуском умных гаджетов и товаров для всех сфер жизни, подскочила на 44%, составив почти 25% общего дохода.

Отдельно стоит отметить успехи телевизионного направления — сейчас Xiaomi занимает первое место в Китае и входит в пятерку лидеров мирового рынка.

Если смотреть на результат Xiaomi по итогам первого полугодия 2019 года, выручка увеличилась на 20%, до $3,56 млрд долларов, а чистая прибыль на целых 49,8%, до $810,32 млн. То есть, по итогам года производитель с высокой вероятностью покажет хороший финансовый результат.

Комментируя квартальный отчет, финансовый директор Xiaomi заявил о намерении построить «китайскую цепочку поставок» и наращивать инвестиции в исследования и разработки. Кстати, в прошлом квартале Xiaomi увеличила затраты на НИОКР на 30%, до $467 млн.

Источник: Reuters и Xiaomi