Оценки критиков «Дюна: Часть вторая» — 80 баллов на Metacritic и рейтинг свежести 97% на Rotten Tomatoes

Агрегаторы оценок кинокритиков дают надежду, что «Дюна: Часть вторая» Дани Вильнева станет одним из лучших фильмов года, как минимум среди зрелищных блокбастеров. Средняя оценка Metacritic — 80 баллов, а рейтинг свежести на Rotten Tomatoes почти зашкалил — 97%.
Пока здесь собраны оценки 40 изданий. 90% из них положительные, еще 10% — смешанные. Предлагаем цитаты с обоих полюсов.
Засуха блокбастеров закончилась благодаря блестящему сиквелу, действие которого происходит на душной пустынной планете.
«Дюна: Часть вторая — это именно тот фильм, который обещала первая часть, редкий сиквел, который не только превосходит своего предшественника, но и улучшает его в ретроспективе… Один из лучших блокбастеров века на сегодня.
Французско-канадский режиссер расширил и углубил мир, построенный на основе прозы Герберта, — молодежный роман, раздутый до библейско-эпических масштабов, шекспировская трагедия о власти и коррупции, а также визуально роскошный второй акт, по сравнению с которым его впечатляющий, захватывающий предшественник выглядит просто подтверждением концепции. Вильнев превзошел самого себя.
Вильнев относится к каждому кадру так, будто это картина. Каждый выбор дизайна, кажется, передается через тысячелетия альтернативной истории человечества, от загадочных иероглифов до множества креативных масок и вуалей, призванных скрыть лица тех, кто манипулирует рычагами власти, почти все из них — женщины.
Вторая часть страдает от досадной поверхностности, когда речь идет об изображении фрименов, коренного народа, борющегося за самоопределение в пределах империи; фильму трудно полностью охватить нюансы антиимперского и экологически антиутопического текста Герберта.
Ни один режиссер не способен лучше передать весь размах этой саги (именно поэтому, несмотря на то, что я уже дважды разочаровался, я все равно не могу не ждать «Дюну: Мессия»), и — иногда к лучшему, но обычно к худшему — ни один режиссер не способен отразить, как Пол может потерять свой взгляд на вещи среди власти и ресурсов, которые были предоставлены в его распоряжение.
На «Гнилые Томаты» есть оценки 114 критиков. 97% из которых оказались положительными.
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