Оценки критиков «Дюна: Часть вторая» — 80 баллов на Metacritic и рейтинг свежести 97% на Rotten Tomatoes

Агрегаторы оценок кинокритиков дают надежду, что «Дюна: Часть вторая» Дани Вильнева станет одним из лучших фильмов года, как минимум среди зрелищных блокбастеров. Средняя оценка Metacritic — 80 баллов, а рейтинг свежести на Rotten Tomatoes почти зашкалил — 97%.

Пока здесь собраны оценки 40 изданий. 90% из них положительные, еще 10% — смешанные. Предлагаем цитаты с обоих полюсов.

На «Гнилые Томаты» есть оценки 114 критиков. 97% из которых оказались положительными.

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