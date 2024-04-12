«Отвратительно и надоедливо»: Microsoft добавил Copilot в автозапуск на Windows 11

Корпорация Microsoft добавила своего ИИ-помощника Copilot в автозапуск Windows 11.
Об этом говорится в отчете MSPowerUser.
Изначально Copilot бросили на автозапуск в сборке Windows 11 Insider Preview Build 23615. Но от идеи отказались от идеи отказались. Однако на прошлой неделе Copilot снова появился в сборке Insider Build 26100.
Эти изменения подтвердил и старший менеджер программы инсайдеров Microsoft.
Девелоперы и эксперты названия эти изменения отвратительными и надоедливыми, поскольку это «напоминает поведение какого-то надоедливого приложения сторонних разработчиков».
Однако и здесь есть один нюанс: Copilot при запуске появится не на всех мониторах. Для этого необходим минимальный размер диагонали экрана в 27 дюймов и разрешение в 1920 пикселей.
Вероятно, Microsoft в дальнейшем существенно расширит или вообще поставит Copilot в автозапуск любой системы.
Пользователи Windows 11 Insider, которые не хотят видеть Copilot, могут отключить его в диспетчере задач, как и любую другую надоедливую программу с автозапуском.
Отметим, что Microsoft в последнее время радует пользователей частой рекламой Copilot — в интерфейсе «Параметров» в Windows 11 были баннеры, рекламирующие подписку на сервис.
Также был случай, когда у некоторых пользователей Windows 11 в центре экрана блокировки появлялся огромный QR-код, который перенаправлял на страницу загрузки Copilot.
Кроме того, напомним, что Microsoft изменил клавиатуру впервые за 30 лет, добавив туда клавишу быстрого запуска Copilot.