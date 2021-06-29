Пакет Microsoft Office получил новый дизайн и нативную 64-битную Arm-версию для Windows 11





Корпорация Microsoft объявила, что следующая версия пакета Office для Windows 11 будет иметь нативную 64-битную Arm-версию. Это позволит повысить производительность при работе с большими или заполненными изображениями документами. Также такой подход обеспечит поддержку 64-битных надстроек.

Вместе с тем, Microsoft анонсировала редизайн Office, который можно видеть на изображениях в этом материале. Хотя общее направление дизайна напоминает стиль Windows 11, новый внешний вид будет доступен независимо от того, какая версия ОС установлена на системе пользователя: Windows 11 Preview или Windows 10. В дополнение к новому дизайну, Office также адаптируется к установленному светлому/тёмному режиму Windows. Это должно повысить удобство при работе в ночное время.

Новая версия Microsoft Office в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и доступна участникам программы Office Insiders. Те пользователи, которые хотят протестировать 64-разрядный Office на своих компьютерах Arm Windows, также должны будут использовать версию Windows 11 Insider Preview. Им также придётся удалить все 32-разрядные версии Office.

Источник: The Verge